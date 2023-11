Haberler ›› Ekonomi ›› Kars'ta 100 Milyon Liraya Amal Olan Et ve Et Entegre Tesisi Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta 100 milyon liraya mal olan Et ve Et Entegre Tesisi'nin açılışını yaptı. Tesis, İkram Et ve Et Entegre Tesisi adıyla hizmete girdi ve bölgenin en büyük yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı ve Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, çiftçilere müjdeler verdi.