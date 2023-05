Karabük'te ikinci sanayi hamlesi başlayacak

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Ali Keskinkılıç, ikinci sanayi hamlesini başlatmaya az kaldığını ve Karabük'ü ileri teknoloji ile kavuşturacaklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında her fırsatta gençlerle bir araya gelen Keskinkılıç, en az 5 bin gencin iş sahibi olacağı projelerinden bahsederek, "Bu yola çıkarken en başından beri her fırsatta Karabük'te ikinci sanayi hamlesine başaracağımızı söyledim. Karabük yüksek teknoloji ile buluşacak ve savunma sanayisinde yer alacak. Çok şükür Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 47 fabrikaya yer teslimini yaptık. Bunun içinde makine sanayiden yüksek kalite içerik üretecek, ayakkabı fabrikasından bisiklet fabrikasına kadar, otomobil yedek parça üretimi ne kadar her şey var. Ayrıca burada çip üretecek fabrikada var. Biz bu 47 fabrikada 5 bin gencimize iş bulacağız. En küçük fabrikada 100 kişi çalışacak. Eğitimli ve eğitimsiz, teknikerinden, teknisyenine, mühendisine kadar 5 bin Karabüklüyü iş sahibi yapacağız. Karabük'teki gençlerimiz artık iş sahibi olacaklar. Karabük sokakları artık işsiz kalmayacak" dedi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde hemşehrilerine de seslenen Ali Keskinkılıç, "Ben hem aday adaylığında, hem de adaylığımın ilk başında söylemiştim; 'Bu eli tutun' demiştim. Ben insanımı seviyorum, sizlerin de beni çok sevdiğini biliyorum. Bana olan sevgi muhabbetinizi size hizmet olarak ödemek istiyorum. Bir evladınız, kardeşiniz olarak bu elimi tutun ve çıkarın. Ben de size hizmet edeyim, sevginizin karşılığını ödemeye gayret edeyim. Çok güzel bir seçim döneminin artık sonuna geldik. İnşallah 14 Mayıs sonrası Karabük'e hizmet etme şansımızolacak" diye konuştu. - KARABÜK

