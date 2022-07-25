Jandarma, fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbete başladı - Haberler

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Jandarma, fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbete başladı

İhlas Haber Ajansı - Said Vakkas Yağcı - Ekonomi
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Kilo fiyatı 468 TL'ye kadar çıkan antepfıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte jandarma ekipleri de olası hırsızlıklara karşı tarlaların önünde yol boyu nöbet tutmaya başladı. Ekipler, sık sık devriye gezmeyi sürdürecek.

Gaziantep'te yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek için çok sayıda tedbir devreye sokuldu. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yaklaşan 'Antepfıstığı' hasadı öncesi artan fıstık hırsızlıklarını önlemek için bir dizi önlem aldı.17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

17 SABİT KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

İlk hasat döneminde ekonomik değeriyle dikkat çeken Antepfıstığı hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen Gaziantep Jandarması, fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği ilçelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturdu. Jandarma ekipleri alınan önlemler çerçevesinde ekipleri komando timleri ve güvenlik korucuları ile desteklerken, daha önce fıstık hırsızlığına karışan tüm şüpheliler de takip altına alındı.

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

SÜREKLİ DEVRİYE GEZİLECEK

Ekipler, fıstık hırsızlığıyla mücadele için dron, gece-gündüz görüşlü dürbün ve teknik-fiziki takip cihazlarının kullanımını artırdı. Ekipler, gece-gündüz komando ve güvenlik korucusu takviyeli timlerle tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti de yürütecek.

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

Jandarma fiyatı cep yakan antepfıstığını korumak için yol boyu nöbet tuttu

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Ekonomi

Gaziantep Jandarma Komando Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Idris Bozkurt:

Caminin demirlerini ve evlerin kapısını söküp çalan hırsızlar, fıstığın kilosu 450 üzerinde olduğu bu dönemlerde...sen asker alayı da koysan adamlar yinede çalarlar. Çünkü zihniyet bozuk ve aynı zamanda cezalar caydırıcı değil.

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Şükrü Yıldız:

Kıtlık böyleymiş demekki

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by nokta :

kıtlıktan ziyade ar sız lık aç gözlülük vs. namuslu adam acından ölüyor olsa başkasının malına saldırmaz o kadar alçalamaz demekki maya bozuk

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