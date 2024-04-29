İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, avro 34,7790 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, avro 34,7790 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,7770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,7790 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,4470 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7330 lira olmuştu.