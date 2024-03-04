İstanbul serbest piyasada dolar ve euro düşüşte
İstanbul serbest piyasada dolar 31,4120 liradan, avro 34,0630 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kaybetti.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,4120 liradan, avro 34,0630 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,4100 liradan alınan dolar, 31,4120 liradan satılıyor. 34,0610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,0630 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,5560 lira, avronun satış fiyatı ise 33,9100 lira olmuştu.