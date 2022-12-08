İstanbul Ekonomi Zirvesi Küresel Değer Zincirleri'' ana temasıyla gerçekleştirildi

Her sene yoğun katılımla gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi, çok sayıda ülkeden konuşmacı ağırladı. İstanbul Ekonomi Zirvesi Küresel Değer Zincirleri' ana temasıyla Çırağan Sarayı'nda başladı. Zirvenin açılışında konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zincir marketler meselesi son günlerde çok tartışılıyor. Elbette devlet marketleri denetleyecek, kurallarını koyacak. Ama bununla birlikte serbest ekonomi kurallarına da sonuna kadar uymaya devam edeceğiz. Ortalığı karıştırmaya çalışanlar da var. Biz bunlar aldırmayacağız, birlik ve beraberlik içinde hem ülkemizi kalkındıracağız hem de milletimizi daha güvenli, huzurlu bir yaşama birlikte götüreceğiz" dedi.

ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERECEK

9 Aralık'ta Altın Değerler Ödül Töreni ve gala yemeği ile sona erecek zirveye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulan Azpromo'nun Başkanı Yusif Abdullayev, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız, bakan yardımcıları, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Zirve, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Shneider Electric, Mersin - Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat'ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşiyor.

Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde 2 gün boyunca dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi konular ele alınacak. Dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin aranacağı oturumlar ve paneller düzenlenecek.

ÖNEMLİ İSİMLER AÇIKLAMADA BULUNDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğiyle tüm sıkıntıları tek tek aşma fırsatı elde ettik. Çünkü dünyanın dev ekonomilerin sarsıldığı bu dönemde, yardımımıza Türkiye yetişti" açıklamalarında bulundu.

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde tedarik zincirinde kadın girişimler için fırsatlar; ticaretin kadınları, social upgrading, otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümü ve sürdürülebilirlik, yerelden küresele turizmde değer yaratmak, enerji ve enerji dönüşümünde e- mobilitenin yeri, organize sanayi bölgelerinde dijital ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için sağlıkta inovasyon, sürdürülebilir turizm, göç ve barınma sorunu, jeopolitik ve jeoekonomik riskler ve fırsatlar, İskandinav yaklaşımıyla iş dünyasında sürdürülebilirlik, küresel değer zincirleri, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma: bölgesel entegrasyonun fırsatları panel başlıkları ele alınacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, zirveye katılmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Zirvenin önemine dikkat çeken Destici, "Önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı hem dünya ekonomisini hem de bizim ekonomimizi olumsuz etkiledi. Bugün sancıları hala devam ediyor. Türkiye özellikle dış politikada yürüttüğü çalışmalarda zaten kırılgan olan ekonomisini ayakta tutmayı bir süre sonra da güvenli ve istikrarlı bir şekilde sürdürmeyi başardı. Savunma sanayinde yerlilik oranımızın yüzde 30'lardan yüzde 80'lere çıktığını görüyoruz. Bu elbette bizleri memnun ediyor, Türkiye'nin dostlarını memnun ediyor, düşmanlarını da rahatsız ediyor. Lakin onlar ne kadar rahatsız olursa olsun bizler kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, füzelerimi yapmaya hem kendi hem de bölge güvenliğimizi sağlayıp dünya barışına katkı sunmaya devam edeceğiz. Dünyada Avrupa başta olmak üzere büyüme rakamları alt seviyelerdeyken Türkiye ekonomisinin yüzde 6-7 büyümesi bizim için, üreticiler ve iş dünyası açısından olumlu bir gelişmedir" dedi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 50'LER SEVİYESİNE GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Enflasyondaki yükselişinin herkesi endişelendirdiğini belirten Destici, "Yüksek enflasyon üreticiyi, sanayiciyi, vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor ama bu ay itibariyle başlayan düşüşün ocak ve aralık ayından sonra yüzde 50 seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Zincir marketler meselesi son günlerde çok tartışılıyor. Elbette devlet bunu denetleyecek, kurallarını koyacak. Ama bununla birlikte serbest ekonomi kurallarına da sonuna kadar uymaya devam edeceğiz. Ortalığı karıştırmaya çalışanlar da var. Biz bunlar aldırmayacağız, birlik ve beraberlik içinde hem ülkemizi kalkındıracağız hem de milletimizi daha güvenli, huzurlu bir yaşama birlikte götüreceğiz" diye konuştu.

OLPAK: DEĞİŞEN ŞARTLARLA ZORLANDIĞIMIZ VE YENİ TANIMLAMALARIN OLDUĞU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da pandeminin değiştirdiği ya da insan hayatına kattığı kavramlar üzerinden bir konuşma yaptı. Olpak,şöyle konuştu:

"Dijitalleşme, bireysel hayatımızdan iş hayatımıza, özel hukukumuzdan kamu ilişkilerimize kadar, hayatımıza düşündüğümüzden fazla ve hızlı bir şekilde girdi. ben bu süreci 'Dijital Ekonomi' olarak tanımlıyorum. Severiz, eleştiririz, ama bu gerçekten sadece etkilenenler olmak istemiyorsak, gerçeği hem kavrayan ve kullanan, hem de sürece yön verenler arasında olmalıyız. Lojistik kavramı da anlamını değiştirdi. Eskiden uzaklık ve yakınlık ile ifade edilen lojistik, ulaşılabilirlik ile anılmaya başladı. Pandemi mesafeden ayrı olarak, ulaşılabilirlik kavramını hayatımıza soktu. İstediğiniz mal ya da hizmet, hemen yanınızda olabilir. Ama temas kısıtlaması var ve siz onu elde edemiyorsanız, ortada yeni bir sorununuz ya da yeni bir kavramınız vardır, bu da ulaşılabilirliktir. Tedarik zincirinin önemini biliyorduk ama bu kadar farkında değildik. Salgın dönemini iyi okursak, tedarik zincirini kopartmadan üretim ve hizmetini sürdürebilenlerin, sürecin kazananları olduğunu gördük. Son anlam değişimi de, Yeşil Mutabakat, ya da benim ifademle Yeşil Ekonomi'de yaşanıyor. Amaç da sadece çevreye saygıyla sınırlı değildi, onu zaten yapmak zorundayız. Burada, Yeşil Ekonomi hedefi var ve savaş sebebiyle bir süre anlam değiştirmesine ve ötelenmesine rağmen, hala geçerli. Eğer o tanıma uygun mal veya hizmet üretemezseniz, yeni bariyerlerle engelleneceğiniz bir dünyadaki Yeşil Ekonomi. Değişen şartlarla zorlandığımız ve yeni tanımlamaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dün, doğru diye ortaya koyulan fikirler, dünün yanlışlarını doğru kabul edebilen bir sürece dönebiliyor. Bunları iyi okumalıyız."

DEĞER: DAHA GÜZEL, ADİL VE EŞİT BİR DÜNYA OLABİLİR

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, tedarik zincirinin koptuğuna dikkat çekerek "Savaşların olduğu, insanların bir şekilde yaşamaya çalıştığı bir döneme girdik. Dünya her zaman birtakım problemlerle karşı karşıyaydı ama hepsinin bir arada yaşandığı herhalde başka bir dönem olmadı. Biz pozitif düşünüyoruz çünkü insanız. Teknoloji, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi insanların refahını, huzurunu yükselmesi için hizmet ediyor olması gerekirken bunlar savaş sebebi olmuş oldu. Su, petrol için savaşıyoruz. Yeşil bir dönüşümden bahsediyoruz, ekonomi diyoruz ama bunun için de savaşıyoruz. Dünyadaki gelir dağıtımındaki adaletsizlik büyük bir sorun. Biz de buradan diyoruz ki daha güzel, daha adil ve eşit bir dünya olabilir. Ama bunu hep beraber sağlayacağız. Sonuçta dünyayı bu hale getiren insanlar, bizler bunun bir parçasıyız. Zirvede özellikle bu yıl kadın icra kurulu üyelerimizin açılışta konuşmasını istedim. Şimdi İstanbul Ekonomi Zirvesi bunu çok önemsiyor. 26, 27, 28 Nisan'da Berlin'de Türk-Alman Ekonomi Formu'nu yapmak istiyoruz. Dünya durağan bir durumda ama Türk iş dünyası duramaz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam yaratacağız. 21'inci yüzyıl Türkiye'nin daha güçlü bir yüzyıl olduğunu düşünüyoruz. Böyle olsun diye de çalışıyoruz" dedi.

ERDEM: BÜYÜME VE HIZLANMADAN ÖNCE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNCELİK OLARAK BELİRLEMEK GEREKİR

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem de dünyada değişimin ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiğini söyledi. Erdem, "Küreselleşme pandemi döneminde dünya toplumlarında eşitsizlikleri artırdı ve gelir dağıtımında adaletin sorgulanmasına yol açtı. Yeniden şekillenen ticaret ve tedarik zinciri içerisinde rekabetin ve büyümenin tanımının değiştiğini görüyoruz. Günümüzde risklere, belirsizliklere ve ani değişimlere uyum sağlamak için en doğru yaklaşım büyümeden ve hızlanmadan önce sürdürülebilirliği öncelik olarak belirlemektir" ifadelerini kullandı.

KULAKSIZ: DÜNYA BANKASI ÖZELLİKLE ÇEVREYE FAYDALI PROJELERE BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız ise "Küresel ekonominin içinde bulunduğu durum enerji ve gıda sektörlerindeki sorunlar göz önüne alındığında zirvenin konusu küresel değer zincirlerinin tartışma zamanı çok yerindedir. Kamu, özel sektör, akademi temsilcilerinin bugün burada olması birlikte fikir üretmek gerçekten çok değerli. Zor coğrafya göz önünde bulunduğunda ekonomik tartışmaların diplomasisinin özel sektörün desteğiyle kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Bu noktada özel sektör liderlerine büyük görev düşüyor. Dünya Bankası özellikle çevreye faydalı projelere büyük destek sağlıyor. Sosyal konularda da özellikle kadınların liderliği konularında hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

9 Aralık'ta ise İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni yapılacak. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek törende alanında başarılı projeler yapmış 15 iş insanı İstanbul Altın Değerler Ödülü ile taçlandırılacak.

Zirvedeki açılış konuşmaları plaket takdimleriyle sona erdi, ardından panellere geçildi. Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi önemli konuların tartışılacağı, dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin aranacağı oturumlar ve paneller düzenleyerek dünya için önemli bir yol haritası ve referans noktası olacaktır.

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde; Tedarik Zincirinde Kadın Girişimler için Fırsatlar; Ticaretin Kadınları, Social Upgrading, Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik, Yerelden Küresele Turizmde Değer Yaratmak, Enerji ve Enerji Dönüşümünde E- Mobilitenin Yeri,Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilir Kalkınma için Sağlıkta İnovasyon, Sürdürülebilir Turizm, Göç ve Barınma Sorunu, Jeopolitik ve Jeoekonomik Riskler ve Fırsatlar, İskandinav Yaklaşımıyla İş Dünyasında Sürdürülebilirlik, Küresel Değer Zincirleri, Ekonomik Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma: BölgeselEntegrasyonun Fırsatları panel başlıkları ele alınacaktır.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Zorlu Enerji, Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk, Borusan Otomotiv BMW, Vakıf Katılım Bankası, Sanofi, Shneider Electric, Mersin - Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) ve Pekhan İnşaat'ın destekleri ve sponsorluklarında gerçekleşti.