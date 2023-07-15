Isparta'da Simide Usulsüz Zam İddiasıyla Denetim
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Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, simide usulsüz zam yapıldığı iddiası üzerine denetim gerçekleştirdi. İhbar sonucu harekete geçen ekipler, simitçilere uyarılarda bulundu.
Isparta'da simide usulsüz zam yaptığı iddia edilen fırıncılar, Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetledi.
Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger başkanlığında ekipler, yapılan ihbar sonucu harekete geçti.
Resmi karar olmamasına rağmen simidin 7,5 liradan satışının yapıldığı bilgisini alan ekipler, şikayette bulunulan işletmeleri denetledi.
Ekipler, simitçileri tek tek dolaşarak usulsüz zam konusunda uyarılarda bulundu.
Isparta Ticaret İl Müdürü Ülger, simidin kentteki fiyatının 5 lira olduğunu belirterek simitçilere yönelik fiyat denetimlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.