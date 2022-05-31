İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu... - Haberler

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu...
AA - Uğur Aslanhan - Ekonomi
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İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi