İpsala'ya Organize Sanayi Bölgesi kurulacak

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye kurulacak Organize Sanayi Bölgesinin (SOSB) imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi. Sevgili, OSB'nin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye kurulacak Organize Sanayi Bölgesinin (SOSB) imar planlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onayladığını bildirdi.

Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

OSB'ye yatırım yapacak firmalarla kısa süre içerisinde sözleşme yapmayı planladıklarını aktaran Sevgili, "İpsala OSB'nin imar planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Böylece resmi tüm süreçlerimiz tamamlanmıştır. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele eğitimleri

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ercan Kocaman Konferans Salonundaki toplantıda, uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.

Öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, UYUMA mobil uygulamasıyla ilgili bilgi de verildi.