IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek

Kimya alanında 6 kıtadaki 50 ülkede 56 bine yakın müşterisine hizmet veren özel kimyasal ve gıda bileşenleri distribütör şirketi IMCD'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği proje kapsamında Anadolu illerini dolaşacak Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile...

Kimya alanında 6 kıtadaki 50 ülkede 56 bine yakın müşterisine hizmet veren özel kimyasal ve gıda bileşenleri distribütör şirketi IMCD'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği proje kapsamında Anadolu illerini dolaşacak Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara interaktif deney yapma imkanı sunacak.

IMCD'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacılarından olan IMCD, eğitimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bulunduğu ülkelerdeki resmi ve özel kurumlarla projeler geliştiriyor.

IMCD'nin Türkiye'de çocukların eğitimden eşit şekilde yararlanması için çalışan TEGV ile başlattığı Bilim Ateşböceği Tırı da bu projelerden biri.

"Creating a World of Opportunity / fırsatlar dünyası yaratmak" mottosu ile hayata geçirilen proje kapsamında TEGV'in Bilim Ateşböceği Tırını sahiplenen IMCD, 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara "bilimi sevdirme" ve "bilimin günlük hayatın içinde var olduğunu" gösterme hedefiyle Türkiye'nin farklı illerindeki laboratuvarı olmayan okulları ziyaret edecek.

Bilim Ateşböceği Tırını mini bir laboratuvara çeviren IMCD, çocuklara, kitaplarda okudukları pek çok konuda birebir deney yapma imkanı sunuyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği" sunma amacıyla Anadolu illerini dolaşacak olan Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara interaktif deney yapma imkanı sunacak.

Bilim Ateşböceği eğitim programı, ilköğretim çağı çocuklarının, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazanarak, düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Projenin uzun vadeli hedefi ise daha fazla çocuğun meslek seçerken öğretmenlik, hemşirelik, polislik gibi mesleklerin yanı sıra bilim insanı olmayı tercih etmesini sağlamak.

Gelecek kuşakların hayallerine bilim tohumu ekecek

Bilim Ateşböceği Tırının ilk durağı, Kuşadası'nın Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu oldu. Laboratuvarı olmadığı için çocuklarla deney yaptırma imkanı olmayan Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu'nun 2-8'inci sınıf düzeyindeki öğrencileri, Bilim Ateşböceği Tırı sayesinde hem zengin ve ilgi çekici materyallerle deney yapma imkanı buldu hem de bilimin günlük hayatın ne kadar içinde olduğunu yaşayarak öğrendi.

"Bilim Her Yerde" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan programın içeriğinde yer alan deneyler, çocukların çevrelerinde kolaylıkla bulabileceği materyaller ile kurgulandı. Müfredatı alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan Bilim Ateşböceği Tırında IMCD çalışanları da çocuklara gönüllü olarak eğitimler verdi.

IMCD çalışanları ile çocuklar sebze ve meyvelerden renk elde etme, kuru buzu karbondioksite dönüştürme, soda gazı ile balon şişirme gibi pratikler yaptı.

"Amacımız bilimi çocuklara daha fazla sevdirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, Bilim Ateşböceği Tırının yıl içindeki rotasının, talepte bulunan okulların TEGV'e yaptıkları başvuruya göre şekilleneceğini belirterek, olabildiğince fazla okula gitmek istediklerini aktardı.

Yola çıkış amaçlarını "Eğitimde gerçek anlamda fırsat eşitliği yaratmak" olarak özetleyen Zakuto, şunları kaydetti:

"IMCD olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya önem veriyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan IMCD, bütün iş süreçlerini ve sosyal sorumluluk projelerini BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gözeterek hayata geçiriyor. Türkiye'de başlattığımız eğitim projesi 'Ateşböceği Bilim Tırı da küresel amaçların Nitelikli Eğitim ve Cinsiyet Eşitliği ana amaçlarına hizmet ediyor. Bize göre, her çocuk eğitim hayatını eşit şartlarda sürdürebilmeli. Bu felsefeden hareketle geçtiğimiz yıl TEGV'in 'Yeni Dünya' projesine destek olmuş ve 351 çocuğumuza uzaktan eğitime katılmalarını sağlayan tabletler dağıtmıştık.

Artık pandemi yavaşladı ve yüz yüze eğitim geri geldi. Biz de TEGV'in yine eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak farklı bir projesine destek olmaya karar verdik. TEGV bünyesinde Türkiye'yi dolaşan Bilim Ateşböceği Tırını sahiplendik. TEGV okul tespiti yaparken öncelikli köy okulları ve dezavantajlı çocukları hedefliyor. Projemiz uzun soluklu olsun istiyoruz. Amacımız bilimi çocuklara daha fazla sevdirmek. Çünkü IMCD, bilimi temel alarak faaliyetlerini geliştiren bir şirket. Bu nedenle çocuklara bilimin laboratuvarlarda, tüplerin içinde değil günlük hayatımızın içinde olduğunu interaktif bir biçimde anlatmak istiyoruz. Bilim insanı olmanın birinci kuralının merak ve sorgulama olduğunu öğretirsek, geleceğin bilim insanlarının ilk tohumlarını da atmış oluruz."