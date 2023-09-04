Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaştı

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, bu yılın ilk yarısında Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hollanda-Türkiye ticaret hacminin bu yıl 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel." dedi.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, bu yılın ilk yarısında Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Hollanda-Türkiye ticaret hacminin bu yıl 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel." dedi.

Uijterlinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye en çok Hollandalı şirketlerin yatırım yaptığını söyledi.

İlk yarıda Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirten Uijterlinde, "Hollanda-Türkiye ticaret hacminin bu yıl 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel." dedi.

Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Uijterlinde, ilk Hollandalı büyükelçinin 1612 yılında İstanbul'a geldiğini anlattı.

Hollanda'nın her zaman Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını kaydeden Uijterlinde, "Türkiye; Hollanda'ya mineral yakıt, hazır giyim ve genel olarak tekstil ürünleri, makine & parçaları, plastik ürünler, mobilya, metal eşya ihraç ediyor. Gıda ve tarım kategorisi, genel olarak iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve her iki yönde de önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Hollanda, yatırılan sermaye miktarı açısından Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği destinasyon"

Arjen Uijterlinde, geçen yıl Hollanda'nın, 863 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım akışı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Uijterlinde, "2002 ila 2022 yılları arasında Hollandalı şirketler, Türkiye'ye 28 milyar doları yatırım yaptı. Türkiye'de kayıtlı 3 binden fazla Hollanda menşeli şirket bulunuyor. Royal Dutch Shell, 1923 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı ve Philips, 1930 yılında şubesini açtı." dedi.

İstanbul'un, Türkiye'de faaliyet gösteren Hollanda menşeli şirketlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını aktaran Uijterlinde, Hollanda'nın, Avrupa'ya açılan kapı olarak, uluslararası işletmeler için "mükemmel" bir konum sunduğunu, bu nedenle pek çok Türk şirketi ve finans kurumunun Hollanda'ya yatırım yaptığını söyledi.

Uijterlinde, Hollanda'nın, yatırılan sermaye miktarı açısından Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği destinasyon olduğunu vurguladı.

"100. yılı anmak için bir dizi ekonomik, kültürel etkinlik ve projemiz olacak"

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Uijterlinde, Türkiye ve Hollanda ilişkilerine en önemli katkıyı aile bağlarının sağladığını ifade ederek, Hollanda'da 430 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığını, bu sayının Hollanda nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5'ine tekabül ettiğini söyledi.

Bu insanların iki ülke arasında her alanda güçlü bir köprü oluşturduğunu vurgulayan Uijterlinde, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılı olacak. 100. yılı anmak için bir dizi ekonomik, kültürel etkinlik ve projemiz olacak. Bu yıl Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde olduğu gibi trajik olaylar da ülkeler arasındaki dostlukları güçlendiriyor. Hem Hollanda hükümeti hem de özel kuruluşlar, ilk günden itibaren Türk yetkililerle birlikte çalışarak etkilenen bölgelere ve mağdurlara destek verdi. Hollanda çapında 1.600 bireysel yardım kampanyası düzenlendi. Son olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren Hollanda menşeli firmalar deprem bölgesinde çocuk merkezi açtı. Boğaziçi yüzme yarışına katılan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'deki Hollanda Türk İşadamları Derneği ve Hollandalı Türk kökenli sanatçı Karsu Dönmez ile birlikte deprem bölgesi için bir yardım kampanyası daha başlattı."

Uijterlinde, depremin hemen ardından Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyalarında 150 milyon avro toplandığını da bildirdi.