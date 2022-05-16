Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,65 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|6,20
|6,65
|Arpa (beyaz)
|Kg
|5,90
|5,90
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,50
|5,90
|Mısır
|Kg
|5,80
|5,95
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
Gaziantep, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500