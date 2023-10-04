Gaziantep, ihracatta 6. sırada yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Eylül ayında 879 milyon 255 bin dolarlık ihracatla iller bazında 6. sırada yer aldığını söyledi. Ünverdi, Gaziantep'in daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, yürütülecek çalışmalar ve desteklerle ihracatın artacağını dile getirdi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Eylül ayında 879 milyon 255 bin dolarlık ihracatla iller bazında 6. sırada yer aldığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, Gaziantep'ten ilk 9 aylık dönemde ise 7 milyar 470 milyon 367 bin dolarlık ihracata ulaşıldığını kaydetti. Ünverdi, "Sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza tüm zorluklara rağmen vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Deprem bölgesinde yıkım sonrası türlü sorunlarla başa çıkılmaya çalışıldığını aktaran Ünverdi, Gaziantep'in daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, yürütülecek çalışmalar ve desteklerle ihracatın artacağını dile getirdi.

Mersin Limanı'ndaki yoğunluğun çözümü konusunda tüm girişimlere rağmen bir rahatlama olmadığını belirten Ünverdi, bunun dış ticaret ve dolayısıyla ihracata olumsuz yansımalarının olduğunu ifade ederek, ihracattaki aksamaların önüne geçilmesi için liman konusuna ivedi olarak çözüm beklediklerinin altını çizdi.

"Gaziantep bölgenin üretim, ihracat ve istihdam merkezidir"

Bölgeye yönelik teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Ünverdi, "Deprem bölgesine verilen destek ve kolaylaştırıcı adımlardan sanayi ve ihracat merkezi olan Gaziantep'in tamamının faydalandırılması gerektiğini çok defa dile getirdik. Gaziantep bölgenin üretim, ihracat ve buna bağlı olarak istihdam merkezidir. Sürdürülebilirlik için destekler şehrimizin tamamı için geçerli olmalı ve devam etmelidir. Bununla birlikte finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. İhracatımız için bu konuya da çözüm bulunmak zorunda" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP