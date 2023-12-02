Gaziantep İhracatı Arttı

Gaziantep'ten yapılan ihracatın Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 955 milyon 722 bin dolara ulaştığı belirtildi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Orta Vadeli Programın önemine vurgu yaparak ekonomi yönetiminin adımlarını takip ettiklerini söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kasım ayında Gaziantep'ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında artışla 955 milyon 722 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirterek Orta Vadeli Program (OVP) vurgusu yaptı. Ünverdi, "Ekonomi yönetiminin OVP'de yer alan adımlarını çok önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, 11 aylık dönemde ise Gaziantep'in ihracatının 9 milyar 152 milyon 623 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Gaziantep'in hem aylık hem dönem ihracatında 6'ncı sırada yer aldığını dile getiren Ünverdi, "Bölgemizde yaşamış olduğumuz deprem felaketinin etkileriyle bazı aylarda ihracatımızda düşüşler olsa da yıl sonuna toparlanarak giriyoruz. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışarak her koşulda ülke ekonomimize katma değer kazandırmaya devam ediyor. Hepsini yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Bugün yaptığı ihracat değerlendirmesinde, deprem etki analizi çalışmasına göre deprem sebebiyle ihracatta 6 milyar dolarlık bir kayıp olduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasına işaret eden Ünverdi, "Gaziantep ve bölge sanayicileri olarak bizlerde deprem felaketinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş süreçlerini devam ettirebilmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Hem deprem hem dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisiyle uluslararası pazarda yaşanan daralmaya rağmen Gaziantep olarak yıl sonunda 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız" diye konuştu.

Parasal sıkılaştırma ve enflasyonla mücadele devam ederken, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer aldığı gibi üretimin, istihdamın ve ihracata dayalı büyümenin artarak desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Ancak bu sayede normal piyasa koşullarına ulaşmamızı biraz daha öne alabiliriz. Ekonomi yönetiminin kararlı duruşu, istikrar vurgusu ve rasyonel politikaları umut verici. Koşullar güç olsa da bu dönemeci hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP