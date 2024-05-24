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Erzincan'da Üretilen Fideler Çevre İllere Satılıyor

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Erzincan'da sebze fidesi üreten seralar, hem Erzincan'ın hem de çevre illerin sebze fidesi ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Erzincan'da faaliyet gösteren birçok sera, domates, biber, salatalık gibi birçok sebze fidesini satışa sunuyor.

Erzincan'da üretilen fideler çevre illere satılıyor.

Mayıs ayında Erzincan'daki seralarda hareketlilik sürüyor. Erzincan'da sebze fidesi üreten seralar hem Erzincan'ın hem de çevre illerin sebze fidesi ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Erzincan'da gerek açık alanlarda gerekse seralarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Fide dikim sezonunda bulunduğumuz bugünlerde Erzincan seralarında yetiştirilen sebze fideleri hem Erzincan'da hem de çevre illerde toprakla buluşmaya devam ediyor. Erzincan'da faaliyet gösteren birçok sera ürettikleri sebze fidelerini satmaya devam ediyor. Fide yetiştiriciliği yapan seralarda domates, biber, salatalık, patlıcan, kavun, karpuz, kabak ve daha birçok sebze fidesi satışa sunuldu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve beraberindeki teknik personeller ile Erzincan ve çevre illerin fide ihtiyacını tedarik eden üreticilerimizi ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundular.

Fide üretimi yapan seracılarla görüşen İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan'da faaliyet gösteren seraların piyasanın istekleri doğrultusunda kaliteli sebze fidesi ürettiklerini, üretilen fidelerin hem Erzincan hem de çevre illere gönderildiğini kaydetti.

Haftalar öncesinden seralarda tohum ekimlerinin yapıldığı, dış alanlarda ise fide dikimlerinin devam ettiği bu dönemde üreticilerin geçen senelere göre daha fazla ekim yaptığı görüldü. Sera sahipleri ile bilgi alışverişinde bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, her türlü sebze fidesinin Erzincan seralarında bulunduğuna dikkat çekerek, "seralarımızda çok kaliteli fide üretiliyor. Bu anlamda seracılarımızı kutluyorum. Erzincan bu alanda da kendi ihtiyacını karşıladığı gibi çevre illere de fide tedariki sağlıyor. Fidelerin burada üretiliyor olmasının avantajı elbette çok fazla. En azından hastalık ve zararlı açısından sürekli kontrol altında tutuluyor. Öte yandan her türlü sebze fidesini ilimizde yetiştirebiliyoruz. Bu da gerek Erzincan'da gerekse çevre illerde ürün deseninin çeşitliliğini artırıyor. Elbette burada faaliyet gösteren seralarımız istihdama büyük katkı sağlıyor. Fidede nakliye masrafı ortadan kalkıyor. Buradaki seracılarımız sattıkları fideleri takip ederek sahip çıkıyor. Bütün bunlar üreticimize çeşitli avantajlar sağlıyor" diye konuştu.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler de sürekli seraları gezerek teknik açıdan denetim yapıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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