Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi, Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldı

6 Şubat depremlerinin ardından TOKİ tarafından deprem bölgelerinde inşa edilen konutların tuğlalarını üreten Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi, CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile tükettiği elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını gösteren Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Kooperatifin içinde yer alan 12 işletme, 1 yıl boyunca tükettikleri 12,9 milyon kWh elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından sağlayacak.

6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar sürerken Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi bünyesinde yer alan tuğla üreticisi firmalar da bölgede hizmet veriyor. TOKİ tarafından deprem bölgelerinde inşa edilen konutların tuğlalarını üreten Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi üyesi 12 işletme, tükettikleri enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklı olması için CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Şirketler 1 yıl boyunca tükettikleri 12,9 milyon kWh'lik elektriğin tamamını temiz enerji kaynaklarından sağlayacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası alan Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi üyelerinin elektrik ihtiyaçlarını yeşil enerjiden karşılayarak sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izini azaltma yönünde değerli bir adım attıklarını ifade eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül şunları söyledi: "Enerji sektöründeki dönüşümü, teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ediyor, çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimiz için "yeşil enerji" ile Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC / International Renewable Energy Certificate) almalarına destek oluyoruz. Deprem bölgesinde önemli bir görev üstlenen Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi üyelerinin bir bu süreçte temiz enerji kaynaklarından sağlanan elektrik tüketmek için I-REC almalarını çok değerli buluyorum. Doğa dostu bu adım için kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Yeşil dönüşüm açısından büyük önem arz ediyor"

Erbaa Toprak Sanayi Kooperatif Başkanı Ayhan Ata Ortaş ise, "Erbaa Toprak Sanayi Kooperatifi olarak üyelerimizin üretim süreçlerinde çevreye dost uygulamalar kullanmalarını önemsiyoruz. Üyemiz olan 12 işletmenin yıllık 200 milyon tuğla üretim kapasitesi bulunmaktadır. Şu anda üretilen ürünlerin yüzde 20'si deprem bölgelerine sevk edilirken önümüzdeki yıl bu oranın yüzde 50'ye çıkmasını hedefliyoruz. Üretim esnasında üyelerimiz yılda yaklaşık 13 milyon kWh elektrik tüketmektedir. Bu noktada üyelerimizin tükettiği elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak olması sürdürülebilir bir gelecek ve yeşil dönüşüm açısından büyük önem arz ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile üye işletmelerimizdeki karbon salınımının azaltılmasına imkan sağlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik ve I-REC sertifikası alarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji sertifikası nedir

Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Uluslararası Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

Sertifikaya sahip olan şirketler çeşitli avantajlar elde ediyor

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor. - SİVAS