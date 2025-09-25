Emlak Konut Asansör, Afrika'ya İlk İhracatını Gerçekleştirdi

Emlak Konut Asansör (EKA), Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı'na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde, Şubat 2021'de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör, yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaştı.

Emlak Konut Asansör, Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip yerli ve milli asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Gine'deki Osvaldo Vieira Havalimanı'nda hizmet vermeye başlayacak EKA, ürün teslimatıyla birlikte montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenerek Türkiye'nin yerli ve milli asansör markasını Afrika kıtasına taşıdı.

EKA, yalnızca üretim değil; montaj, bakım ve servis hizmetleriyle de uluslararası pazarda çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'de katıldığı fuarlarda vitrine çıkan marka, Afrika'ya yaptığı ilk ihracatla kıta pazarında da yerini aldı.

EKA, bugüne kadar 4 bin 265 asansör üretimi, 4 bin 106 montaj ve 20 yürüyen merdiven projesini tamamladı. Şirket; Yeni Fikirtepe, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Güngören gibi kentsel dönüşüm bölgelerinde tercih edildi.

Ayrıca Çınarköy Evleri, Meydan Başakşehir, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları ve Kuzey Adalar gibi projelerin de çözüm ortağı olurken Galataport İstanbul'da yürüyen merdiven montajı da gerçekleştirildi.

Marmara, Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da hizmet veren EKA, gelecek dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

Deprem bölgelerine odaklandı

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde etkinlik gösteren EKA, bugüne kadar 3 bin 292 asansör üretti. Bunların 2 bin 193'ü sevk edildi, 1804'ünün montajı tamamlandı.

Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki projelerde görev üstlenen şirket, deprem bölgesinde çözümler sunmayı sürdürüyor.

Emlak Konut Asansör A.Ş., yalnızca asansör sektöründe değil, enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye'nin farklı bölgelerinde şarj üniteleriyle hizmet veriyor.

EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Bugün 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunan şirket, yıl sonunda binin üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.

Konya'da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşan EKA; 275 milyon lira sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısıyla donatılmış tesisleri ile dikkati çekiyor.

2021'de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı.

2028 vizyonunda ulusal pazarda servis portföyünde ilk 3 firma arasına girmeyi ve yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefleyen EKA, 2033 vizyonunda ise 5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı ve en az 3 kıtada montaj faaliyetleri yürüterek dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı amaçlıyor.