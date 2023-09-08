Diyarbakır'da Badem Hasadı Yapıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, DAP, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen badem hasadına Vali Ali İhsan Su da katıldı. Vali Su, tarım sektöründeki potansiyeli vurgulayarak çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde badem hasadı yapıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP), Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi desteğiyle "Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere dağıtımı yapılan badem ağaçlarından ürün hasadına katıldı.

Eğil'in kırsal Dere Mahallesi'nde düzenlenen programda Vali Su da hasat yaptı.

Su, programda, Diyarbakır'ın tarım sektöründe ciddi potansiyeli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da 16 bin dekarın üzerinde kapama badem meyve bahçesi olduğunu belirten Su, şöyle konuştu:

"Tarım sektöründe de ilimizin ciddi potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli harekete geçirmek ve yeni zincirler eklemek için çalışıyoruz. İlimizin önemli ürünlerinden biri de badem yetiştiriciliğidir. Bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 4 bin tonun üzerinde badem ürününü elde ettik. 16 bin dekarın üzerindeki kapama badem bahçelerinden yaklaşık 5 bin dekarı da Eğil'deki çiftçilerimize ait ve geçen yıl Eğil'de 5 bin dekar arazide yaklaşık 556 ton badem üretimini gerçekleştirdik."

Diyarbakır genelinde 11 bin dekarda 365 bin 958 meyve fidanını toprakla buluşturduklarını aktaran Su, "Netice itibarıyla bu önemli bir ürün. Bunun genişlemesi için de il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.