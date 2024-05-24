Denizli'de Yeni Arpa Çeşidiyle Yüksek Verim Elde Edildi

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olumsuz mevsim ve hava şartlarına rağmen kullanılan yeni arpa çeşidinde yüksek verim elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yerli ve milli çeşitlerinin tanıtılması, ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla proje hazırlandı. Proje kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arpa Şubesi tarafından geliştirilen 6 sıralı, yüksek verimli, erkenci, yatmaya ve hastalıklara dayanıklı yerli ve milli "Azizbey, Egebeyi ve İmbat" çeşidi arpaların demonstrasyon çalışması Sarayköy İlçesi Kumluca mahallesinde gerçekleştirildi. Yetiştirme sezonu boyunca periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilen arpa çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Hasat sonucu verim yönünden incelendiğinde demonstrasyonda yer alan arpa çeşitleri, Sarayköy İlçesinde kış ve ilkbahar mevsim yağışlarının yetersiz olması, şiddetli rüzgar, arpa dane olum döneminde mevsim normalleri üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklara rağmen alternatif yeni arpa çeşitlerin kullanılabileceği kanıtlandı. Bölge çiftçileri tarafından büyük beğeni toplayan yeni arpa çeşitlerinin önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda ekilmesi bekleniyor. - DENİZLİ