Denizli'de Gıda Denetimlerinde Cezalar ve Suç Duyuruları

Denizli'de tüketicilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 5 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu denetimlerde, ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı belirlenen 3 işletme Bakanlığa bildirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, işletmelerin denetimlerine aralıksız yürütüldüğünü açıkladı. 2024 yılının ilk on ayında 12 bin 145 adet gıda üretimi ve 17 bin 771 denetim gerçekleştiğini ve bu sayının yıl sonuna kadar 20 bin denetimin üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca 2024 yılının ilk on ayında 750 numune alındığını bunların 49 numunesi uygun olmadığı tespit edildiği bu işletmelere toplamda 11 milyon 224 bin 884 TL para cezası kesildiğini aktardı. Denizli'deki işletmelerin denetimlerinde verileri açıklayan Çınar, "Tüketicilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 5 işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı tespit edilen 3 işletme Bakanlığımızın internet sitesine bildirilmiştir" dedi.

"2024 yılında hedefimiz 20 bin denetimin üzerine çıkmaktır"

Gıda ile ilgili bütün resmi kontrolleri ve denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü ve 2024 yılının ilk on ayında 12 bin 145 adet gıda üretimi ve 17 bin 771 denetim gerçekleştiğini bunun ise 2024 yılı hedefi 20 bin denetimin üzerine çıkmasını hedeflediklerini belirten Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, "Çiftlikten çatala, tarladan sofraya gıda güvenliği ilkesiyle çalışan Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda ile ilgili bütün resmi kontrolleri ve denetimleri aralıksız yürütmektedir. İlimiz gıda işletmeleri çok çeşitli ürün gruplarında faaliyet göstermektedir. Takviye edici gıdadan başta leblebi olmak üzere tüm kuruyemişlere, dondurulmuş gıdalardan meyve suyu konsantrelerine, et işleme ve süt işleme tesislerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren gıda işletmeleri mevcuttur. 2023 yılında ilimizde faaliyet gösteren 12.084 gıda işletmesinde 20.317 resmi kontrol ve denetim gerçekleştirilmiştir. 2024 yılının ilk on ayında; İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz kontrol görevlileri tarafından 12.145 adet gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 17.771 denetim gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı hedefimiz, 20.000 denetimin üzerine çıkmaktır" dedi.

"Toplamda 11 milyon para cezası kesildi ve 5 işletmenin de faaliyeti durduruldu"

Hijyenik şartları kontrol edilerek numuneler alındığını ve 2024 yılının ilk on ayında 750 numune alındığını, bunların 49 numunenin uygun olmadığı tespit edildiği açıklandı. Ayrıca toplam 11 milyon 224 bin 884 TL idari para cezası uygulandığını ve 5 işletmenin faaliyeti durdurulduğunu açıklayan Çınar, "321 İPC karşılığında 11.224.884 TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, 5 işletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı tespit edilen 3 işletme Bakanlığımızın internet sitesine bildirilmiştir" diye konuştu.

Tüketicilerin işletmelerde uygunsuzluk gördükleri an Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sayfasından bildirmelerini isteyen Çınar, "Tüketici olarak hepimize görev düşmektedir. Tüketicilerimizin gıda etiketlerini dikkatli okuması, şikayet, öneri ve ihbarlarını Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattına iletmeleri her zaman büyük önem arz etmektedir. Bakanlık tarafından gıda işletmelerinin denetlenip denetlenmediğine dair oluşturulan karekod uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu uygulama ile gıda işletmelerince gönüllü olarak Tarım ve Orman Bakanlığının internet adresinden indirilen karekod tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebilecektir. Tüketiciler ise Karekod Tarım Cebimde uygulamasından sorgulama yaptığında işletmeye ait; kayıt/onay numarası, unvan, adres ve işletmede yapılan en son denetim tarihi bilgilerine ulaşılabilecektir. Halkımızın güvenilir gıdaya erişimini sürekli kılabilmek için tüketici sağlığı ve menfaatlerini en üst düzeyde korumayı amaçlayan denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir" dedi. - DENİZLİ