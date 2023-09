Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'ta Türkiye'yi tanıttı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda 'Invest in Türkiye' mesajını yayımladı. Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

NEW Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, New York'taki Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" mesajını yayımladı.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırarak ileriye taşıyacak, katma değerli ve teknoloji odaklı yatırımları çekmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ülkenin potansiyelini tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına yenisini ekledi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin " Türkiye : Dayanıklı Yatırım Ortağınız" ve "Invest in Türkiye" mesajları, New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'ndaki dijital panolarda yayımlandı.

Mesajlar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu dolayısıyla şehrin dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladığı haftada 3 gün boyunca düzenli aralıklarla gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, söz konusu ifadelerle, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, sürdürülebilir uluslararası doğrudan yatırımları çekmek için yatırımcı dostu politikalar ve geniş yetenek havuzunun yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sunduğu mesajını vermeyi amaçlıyor.

Güçlü ve dayanıklı ekonomi

Güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomiye sahip Türkiye, yatırım süreçlerini kolaylaştırıcı reformları kararlılıkla hayata geçiriyor, derin, yetenekli ve rekabetçi bir yetenek havuzu sunmasının yanı sıra, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktadaki stratejik konumuyla küresel pazarlara erişim sağlıyor.

Uluslararası yatırımcıların Türkiye'yi coğrafi komşularından ayırmasında, ülkenin genç, nitelikli, rekabetçi, teknolojiyi yakından takip eden ve girişimci iş kültürüne sahip yetenek havuzu öne çıkıyor.

Türkiye'de e-mobilite, yaşam bilimleri, enerji depolama, kimya, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine, ileri üretim, savunma, havacılık ve tarım desteklenen öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin performansı son yıllarda katlandı

Son 20 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüyen Türkiye, G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi konumunda bulunuyor.

Kovid-19 salgını ve küresel ekonomik şoklara rağmen dayanıklılığını kanıtlayan Türkiye, son 20 yılda güçlü bir sürdürülebilir kalkınma modeli ortaya koyuyor.

???????Türkiye'nin 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatı, 2022'de 255 milyar dolar oldu. Ülkenin küresel ihracattan alınan pay yüzde 1'in üzerine çıktı. İhracat tutarı 1 milyar dolar ve üzerinde olan ürünlerin sayısı 2002'de 9 iken 2022'de 53'e ulaştı.

Ülkeye uluslararası doğrudan yatırım girişi, 1980-2002 yılları arasında 15 milyar dolar seviyesindeyken, bu rakam 2003-2023 yılları arasında 256 milyar doları geçti.

2002'ye kadar yüzde 0,2 olan Türkiye'nin küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay, bugün yüzde 1'in üzerine çıktı. Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı son 20 yılda 10 kattan fazla artış göstererek 6 binden 80 bine yükseldi.