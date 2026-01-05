Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Nicolas Maduro'nun ABD operasyonuyla yakalanıp New York'a götürülmesinin ana gündem maddesi olduğu yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Yılın ilk Kabine toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü.

YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Toplantının bir numaralı gündem maddesi, ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenleyecek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin yakalanıp New York'a götürülmesi oldu. Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki son durum, emekli zammı, bölgesel ve küresel sorunlar da ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. 2025 yılı boyunca Türkiye'nin büyümesi kalkınması ve hedeflerine daha da yaklaşması için ter döken herkese teşekkür ediyorum. Can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerin hayattan kopardığı 3 emniyet mensubumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem ailelerine ülkem ve milletim adına şükran sunuyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Ekonomi
