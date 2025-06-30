Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
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Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan, "PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın, kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında ekonomiden politika ve diplomasiye kadar çok sayıda konu başlığı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ OTURDUKÇA ESKİ ANLAYIŞLAR DA DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

"Milletimizin ve tüm Müslümanların Muharrem ayıyla 1447. hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Gündemimizde ülkemizin, güvenliğine, huzuruna ilişkin meseleler vardı. Burada öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimlerinde fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni geçen hafta 7. yılını geride bıraktık. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz. Hızlı etkin karar alma mekanizmalarıyla, siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor. Sistem oturdukça eski anlayışlar da değişmeye başladı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kere daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi güven tazelemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

"TÜRKİYE'Yİ ESKİ İSTİKRARSIZ GÜNLERİNE BİR DAHA KİMSE DÖNDÜREMEYECEKTİR"

Muhalefetin gündem saptırma amacıyla eski Türkiye tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye'yi eski istikrarsız günlerine bir daha kimse döndüremeyecektir. 7 yıllık tecrübeler ışığında biz de değerlendirmelerimizi çok kapsamlı şekilde yapıyoruz. Devletin millete daha iyi hizmet edecek fikirlere her zaman açığız. Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi büyük bir reformu kazandırmaktan onur ve memnuniyet duyuyoruz. Sandıkta verdikleri güçlü destele sistem değişikliğini mümkün kılan aziz milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

"İÇ CEPHEDE GEDİK AÇACAK HİÇBİR EYLEME TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın bizim tek bir gündemimiz vardır o da millete ve memlekete şükran borcumuzu hizmet siyasetiyle layıkıyla ödemektir. Muhalefetin içinde debelendiği sufli tartışmalar sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Son 2-3 haftadır dozu giderek artan, hatta aleni hakaret ve tehdit seviyesine varan zehirli söylemler, bu söylemlerin muhataplarından öte demokrasimize ve siyaset kurumuna zarar vermektedir. Ortada demokrasinin standardını dibe çeken hakaret teatisi mevcuttur. Meselenin Alevi canlarımızı rencide edecek boyuta ulaşmasını özellikle Muharrem ayının manevi ikliminde fevkalade yanlış buluyoruz. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. Yeni sorun alanları oluşturulmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Milli birliğimizi zafiyete uğratan nefret dili bir an önce terk edilmelidir. Kendi iç meselesini çözemeyenler millet ve memleketin sorunlarına çözüm üretemezler. Tarihi kırılmalar yaşanırken siyaset kurumunun da Türkiye merkezli hareket etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhur İttifakı olarak başlatıp bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz. Siyasi aktörlerin sorumlu ve yapıcı açıklamalarını takdirle karşılıyor sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir. Bu hayırlı süreci de akamate uğratmak isteyen olduğunu biliyoruz. Örgüt içinde kimi unsurların çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milletimizin huzuruna kast edildiğinde veya milli güvenliğine yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye ziyadesiyle sahibiz.

"BİZ ASLİ GÜNDEMİMİZDEN KOPMUYORUZ"

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz asli gündemimizden kopmuyoruz. Sadece son 2 hafta gerçekleştirdiğimiz iç ve dış programlarımızın özeti bile ne demek istediğimi anlamak için kafidir. 18 Haziran'da Süper Lig'e yükselen takımlarımızı külliyemizde misafir ettik. Bir üst lige çıkan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 49 bin 56 yeni konut ve işyerini hak sahiplerine teslim etmek üzere 19 Haziran'da Kahramanmaraş'taydık. 250 bininci afet konutuyla yeni bir aşamaya taşıdık. Yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümünü tamamlayarak 453 bin konut ve işyerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Başta Cenab İlham Aliyev olmak üzere depremin ilk gününden itibaren ülkemizin yardımına koşan Azerbaycan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran'da tertip edilen zirvede karne sevinci yaşayan evlatlarımıza tebriklerimizi ilettik. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor ailelerini, öğretmenlerimizi ve maarif ordumuzun tüm neferlerini bir kez daha kutluyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinden teşrif eden misafirlerimizle İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bir araya geldik. Nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin vahdet ve uhuvvet bilinciyle hareket etmesinin önemini vurguladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

NATO LİDERLER ZİRVESİ

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesine kaçırdık. Savunma sanayi ürünleri ticaretine yönelik engellerin kaldırılmasına matuf irademizi ittifak belgelerine yansıttık. Hem kapalı toplantıda hem de liderlerle olan görüşmelerimizde Gazze'de 21 aydır devam eden zulme dikkat çektik. 2026 NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine inşallah Temmuz ayında Türkiye ev sahipliği yapacak. NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararlar alınmasına zemin hazırlayacağız.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERMİŞ DURUMDAYIZ"

Ülkemiz için milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Yapımı biten 798 bağımsız bölümün anahtarlarını Güngörenli kardeşlerimize teslim ettik. 1077'si konut 55'i işyeri olmak üzere Tozkoparan 4. Etap 1. ve 2. kısımların temellerini attık. Toplam 1930 bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimizle buluşturacak dirençli İstanbul hedefimize inşallah bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

"TARIM ALANINDA ÇOK İYİ BİR İVME YAKALADIK"

Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var. Bu kredilerin yüzde 90'ından fazlası 653 milyar liralık bölümü, devletimizin faiz desteği verdiği subvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Nisan ayında yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen çiftçilerimize de destek oluyoruz. Sigortalı olmayan üreticilerimizin de zararlarını telafi ediyoruz.

"9 YANGINLA YOĞUN MÜCADELE İÇİNDEYİZ"

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artış yaşanmaya başladı. 1 Haziran'dan bu yana 1516 yangın çıktı. 1507'si kontrol altına alındı. Uçak ve helikopterlerimiz 33 bin 200 ton su attı. Sorumluluğu olduğu tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. 10'u tutulandı, 10 kişi adli tedbirle serbest bırakıldı. İzmir, Menderes, Seferihisar, Makina Akhisar, Muğla Bodrum'daki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Sakarya-Bilecik'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

"2024 YILINDA SGK 504 MİLYON REÇETEYİ KARŞILADI"

Bakanlıklar, AFAD ve itfaiye yakın işbirliği içinde çalışıyor. Temmuz ve Ağustos ayında sıcaklıkların yükselmesi havanın iyice kurumasıyla yangın riski daha da artacak. Orman yangınlarının neredeyse tamamı insan kaynaklı. Önümüzdeki 2 ay boyunca tüm vatandaşlarımdan yeşil vatanımızı koruma noktasında azami dikkat bekliyorum. 2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nufusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır. 2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır.

"25 FARKLI KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN 5 FARKLI AKILLI KANSER İLACI SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINIYOR"

Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

"YAPAY ZEKA ALANINDA UZMANLIK EĞİTİMLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Kabine toplantımızda yapay zeka alanında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Veri merkezi yatırımları 2030'a kadar bir gigewat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Yapay zeka fonuyla bu alandaki girişimleri büyüteceğiz. Ulusal Yapay Zeka Kurumuyla kamunun sahip olduğu büyük veriyi dönüştürerek milletimize yönelik projelerimizi sunacağız. Koltukları, ikballeri, çıkarları dışında hiçbir şeyi görmemeye inat gelecek nesiller için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Lafontenden masallar... Ama halen yüzde 30 dinliyor bu masalları. Afiyet olsun.

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıFerdi Kocalar:

Gençlere yol açın yaşlandınız artık sizin beyniniz çağın çok gerisinde, yazık ediyorsunuz bu toplumun geleceğine. Şuna bak bir cumhurbaşkanı nasıl nefret dolu kin dolu olumsuz kelimelerle konuşuyor. Pozitif düşünen gülümseyen bir lider olsaydı keşke, Rabbim tez zamanda bu musibeti başımızdan temizlesin diye dua edelim ve ilk sandıkta tepkimizi gösterelim.

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

c başkanın hikayeleri beni hiçmi hiç ilgilendirmiyor ilgimi hiç çekmiyor

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Neyi açıklayacak işçiyi memuru ezdırmedık surdurfukmu diyecek emekli perişan

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme31
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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

admin kardeşim yoruma açık burası lütfen dikkat SİLİVRİ berbat bir yer diyorlar işten atılma kardeşim bence kapat burayı

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme27
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