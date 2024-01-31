BTSO'da yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 11 yıl önce ' Türkiye'nin gökmeni Bursa'dan çıkacak' iddiasıyla hazırlanan Bursa Gökmen Projesi'nin ulaştığı noktanın büyük bir gurur vesilesi haline geldiğini belirterek, "BTSO meclisimizin aldığı kararlar doğrultusunda hayata geçirdiğimiz GUHEM, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki en önemli merkezlerden biri konumuna geldi" dedi.

BTSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ilk bölümünde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden BTSO Meclis Üyesi Şener Göngör dualarla anıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yeni yılın ilk ayını geride bıraktıklarını ifade ederek, artan finansman maliyetleri ve zorlu rekabet şartlarının, üretim, ticaret ve ihracat üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi. Tüm firmaların ortak beklentisinin enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın biran evvel tesis edilmesi olduğunu ifade eden Başkan Burkay, sektörel buluşmalarda BTSO üyeleri tarafından aktarılan tüm sorunlara büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

"Ektiğimiz tohumların meyvesini topluyoruz"

Daha güçlü bir Bursa hedefi doğrultusunda bilgiyi katma değer oluşturacak bir akılla üretimde de kullanmak zorunda olduklarını söyleyen İbrahim Burkay, "Üniversitedeki akademik yaklaşımın ve bilginin üretime aktarılması gerekiyor. Özellikle üretimde hep dillendirdiğimiz orta yüksek ve ileri teknolojili ürün gamının çoğalması ancak bu şekilde olacak. Bu noktada 2008 yılında küçük bir araştırma birimi olarak kurduğumuz BUTEKOM'a 2014 yılında yeni bir vizyon kazandırdık. BUTEKOM, Türkiye'nin en büyük araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini bünyesinde bulunduran bir yapıya kavuştu. Merkezi Kore Tekstil Enstitüsü - KTDI ve Franhoufer gibi hem teknik tekstillerde hem de ileri malzemeler alanında araştırma merkezi hüviyetinin dışında üretim merkezi olarak sektörlerimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla BUTEXCOMP'u hayata geçirdik. Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimizin merkezimizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Üniversite-sanayi işbirliği artacak"

10 yılı aşkın süredir meclis üyelerimizle birlikte ektiğimiz tohumların meyvelerini topladığını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bu yatırımlar, güçlü olarak hissettiğimiz birçok sektördeki değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek yapılardır. Bizler iş dünyası olarak güçlü ve nitelikli bir dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız." dedi. Başkan Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi ULUTEK ve TTO'nun genel kurullarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, TTO'ların yüzde 100'ünün artık ULUTEK'in ortaklığına geçtiğini söyledi. İbrahim Burkay, önümüzdeki dönemde ULUTEK ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile çok daha yakın çalışmalar yapılacağını söyledi.

"GUHEM, uzay çalışmalarında öncü merkezler arasında"

Başkan Burkay, Türkiye'nin uzay temalı eğitim merkezi GUHEM'de geçtiğimiz hafta önemli bir etkinlik gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı ile video konferans yöntemi ile GUHEM'de görüştüğünü belirten İbrahim Burkay, "Cumhurbaşkanımızın ardından uluslararası uzay istasyonu ile ilk canlı bağlantı GUHEM'den gerçekleştirildi. Bugün alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, ülkemizin Milli Uzay Programı'nın en önemli çıktılarından biri konumunda. Bundan 11 yıl önce 'Türkiye'nin gökmeni Bursa'dan çıkacak' iddiasıyla hazırladığımız Bursa Gökmen Projemizin ulaştığı nokta, hepimiz için büyük bir gurur vesilesi oldu. BTSO meclisimizin aldığı kararlar doğrultusunda hayata geçirdiğimiz GUHEM, artık Türkiye'nin uzay çalışmalarının en önemli merkezlerinden biri konumunda. Eylül ayında ASE 2023 Zirvesi'ni Bursa'da gerçekleştirdik. Bursa'ya gelen 70 astronotun neredeyse tamamı ilk defa Türkiye'ye geldi. 70 astronotun Bursa'ya gelmesi BTSO'nun gücünün ve aldığı kararların meyvesidir. Her bir Türkiye'ye örnek olan tüm bu projelerin altında bu salonu dolduran meclis üyelerimizin imzası var. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışacağız"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Türkiye'de ve dünyada ne yazık ki üzücü olaylarla geçen 2023 yılını geride bıraktıklarını belirterek, "İş dünyamızın daha fazla ihracat, üretim, istihdam ve yatırım yapmasını sağlayacak yapısal reformların hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor. İş dünyamızın kararlılığı ve devletimizin destekleriyle yaşanan tüm zorluklara rağmen sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle kent ve ülke ekonomimizi ileriye taşıyacak adımları hep birlikte atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA