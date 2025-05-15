Bölgenin En Büyük E-Ticaret Fuarı 'WORLEF ISTANBUL' Başladı

WORLDEF CEO'su Ömer Nart, WORLDEF ISTANBUL'da beklentilere ve ihtiyaçlara odaklanarak, yeniliklerle dolu benzersiz bir etkinlik konsepti tasarladıklarını söyledi. Nart, WORLDEF ISTANBUL konseptini Dubai ve Suudi Arabistan'da taşıdıklarını vurgulayarak, "İstanbul-Dubai-Riyad üçgeninde e-ticaret köprüsü kuruyoruz." dedi.

Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından biri olan WORLDEF, küresel e-ticaret ekosistemini İstanbul'da bir araya getirdi. 15-17 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen fuar, açılış töreni ile başladı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan WORLDEF CEO'su Ömer Nart, bu yıl 12.'si düzenlenen WORLDEF ISTANBUL'da beklentilere ve ihtiyaçlara odaklanarak, yeniliklerle dolu benzersiz bir etkinlik konsepti tasarladıklarını söyledi. Nart, "Ticari sonuçlar oluşturacak verimli süreçlerle hem katılımcı markalara hem de ziyaretçilere değer katmaya ve katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl daha önceki etkinliklerden farklı olarak Marketplace B2B Zone alanımız var. Bu alanda dünyanın dört bir yanından global pazar yerleri, satıcılarla iş birliği fırsatlarını değerlendirebilecek. Temu, eBay, Hepsiburada ve eMAG gibi çok sayıda pazar yerinin yer alacağı bu alanda çok önemli e-ticaret bağlantıları oluşturulacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl ayrıca, yuvarlak masa toplantıları organize ettiklerini vurgulayan Nart, "Özel bir toplantı konsepti olan Roundtable'da az sayıda seçkin davetliler tecrübelerini paylaşabilecek. Bunların yanında dün düzenlediğimiz VIP CONNECT EVENT programımız çok verimli oldu. B2B görüşmelere zemin hazırladığımız bu özel etkinlik, bugünden itibaren gerçekleşecek görüşmelerin ilk adımı oldu." sözlerini kaydetti.

"WORLDEF DUBAİ, KÖRFEZ BÖLGESİNİN EN BÜYÜK E-TİCARET ETKİNLİĞİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ!"

Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen WORLDEF DUBAI etkinliğine de değinen Ömer Nart, şunları söyledi: "WORLDEF DUBAI, Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret etkinliği olarak kayıtlara geçti. MENA'da dijital ticaret odaklanan ilk ve tek serbest bölge olan Dubai CommerCity ile iş birliği çerçevesinde düzenlediğimiz WORLDEF DUBAI, DIEZ Başkanı Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum'un himayeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi'nin katılımı ile gerçekleştirildi. WORLDEF ISTANBUL'daki konsepti aynen Dubai'ye de taşıdık. 82 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi WORLDEF DUBAI'de iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. 11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında WORLDEF DUBAI 2026'yı gerçekleştireceğiz."

"İSTANBUL-DUBAİ-RİYAD ÜÇGENİNDE E-TİCARET KÖPRÜSÜ KURUYORUZ"

Ekim 2025'te WORLDEF RIYAD'ı gerçekleştireceklerini ifade eden Nart, "Bin kişilik küçük bir etkinlik konsepti ile WORLDEF ayrıcalığını Suudi Arabistan'ın e-ticaret ekosistemine taşıyoruz. Böylece İstanbul-Dubai-Riyad üçgeninde e-ticaret köprüsü kuruyoruz." şekline konuştu.

Ömer Nart, ayrıca, fintek ekosistemini bir araya getirecek "FINTECHX" adlı yeni bir etkinlik konsepti tasarladıklarını da sözlerine ekledi.

WORLDEF ISTANBUL, E-TİCARET ODAKLI B2B İŞ BİRLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

WORLDEF ISTANBUL 2025; e-ticaret, yapay zeka ve perakende teknolojileri ekosisteminin önemli bir buluşma noktası olacak. E-ticaretin teknolojik dönüşümü hızla devam ederken, dijital ticaret alanında öne çıkmak isteyen markalar bu prestijli fuarda bir araya gelecek. Katılımcı markalar, modern perakende çağında dönüşüme öncülük edecek ve yapay zekadaki yeni fırsatları keşfedecek.

WORLDEF ISTANBUL, katılımcı firmalar arasında iş birliğine zemin hazırlamak üzere "B2B Eşleştirme ve Ağ Oluşturma Uygulaması" sunuyor. Benzersiz bir randevu sistemi olan uygulamaya kaydolan şirketler farklı sektörlerdeki firmalardan randevu talep edebiliyor. B2B iş birlikleri için firmaların doğru kişilerle tanışmasını sağlayan uygulama, toplantı planlamayı, yeni insanlarla tanışmayı ve katılımcı markalarla iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca, fuar alanında "Marketplace B2B Zone" kurulacak. Bu alanda katılımcı pazar yerleri potansiyel e-ticaret satıcılarıyla iş birliği fırsatlarını görüşebilecek.

YAPAY ZEKA E- TİCARETİ DÖNÜŞTÜRÜYOR!

E-ticaret, yapay zeka (YZ) entegrasyonu ile derin bir dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka destekli sistemler kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri ile birlikte müşteri memnuniyetini artırıyor. YZ tabanlı öneri sistemleri, kullanıcı tercihlerine uygun ürünler önererek satışları artırıyor. Chatbot'lar, 7/24 müşteri hizmetleri sağlıyor. Stok ve fiyat algoritmaları talebe göre dinamik olarak ayarlanabiliyor. Dolandırıcılık tespit teknolojileri e-ticarette güvenliği artırıyor, siber riskleri azaltıyor. Görsel arama ve sesli asistanlar online alışverişi daha pratik hale getiriyor. Yapay zeka destekli pazarlama analizleri daha verimli kampanya stratejileri sağlayabiliyor. Bu yenilikler e-ticareti daha akıllı daha hızlı daha kullanıcı dostu hale getirerek, işletmelerin rekabet avantajını güçlendiriyor. WORLDEF ISTANBUL 2025, yapay zekanın e-ticareti nasıl dönüştürdüğünü deneyimleme fırsatı sunacak. Etkinlikte yapay zeka odaklı markalar, uzman konuşmacılar ve etkileşimli stantlar yer alacak.

WORLDEF ISTANBUL 2025 NELER VADEDİYOR?

Yıldız konuşmacılar: Dünyanın dört bir yanından gelen önde gelen kurucular, devlet yetkilileri, kurumsal teknoloji liderleri ve yatırımcılar e-ticaret odaklı tecrübelerini paylaşacak.

Yeni bakış açıları: Üç farklı sahnede e-ticaret teknolojilerinin geleceğine dair yepyeni bakış açıları sunulacak. Sahnelerde e-ticaret dünyasını şekillendirecek yenilikler paylaşılacak.

Etkileşimli stant alanı: E-ticaret ile temas eden yüzlerce marka fuar alanında ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Networking: Fuarda sunulacak özel B2B (işletmeden işletmeye) eşleştirme uygulaması sayesinde katılımcı firmalar kolaylıkla iş birliği görüşmeleri yapabilecek.

Fuarda Öne Çıkan Sektörler

Pazar yerleri

E-ticaret hizmet sağlayıcıları

Lojistik ve sipariş karşılama (fulfillment)

Yatırımcılar

Perakende teknolojileri

Girişimciler

Rakamlarla WORLDEF İSTANBUL