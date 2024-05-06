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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,59 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 103,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,59 ile spor oldu.

10.325,68 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.265-10.270 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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