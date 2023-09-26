Başkan Büyüksimitci: "4. OSB'nin yer seçimi tamamlanarak sınırları netleşti"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "4. Osb'nin yer seçimi tamamlanarak sınırları netleşti" dedi.

KAYSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için üretime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, "TÜİK tarafından 2023 yılının ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre ekonomimiz 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3.9 oranında büyüdü. Depremin etkisinin devam ettiği dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme oranını oldukça önemli buluyoruz. Açıklanan verilere baktığımızda dış talep ve sanayide ivme kaybı olurken, büyümeye tüketim katkısının dikkat çektiğini görüyoruz. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için üretime daha çok ağırlık vermemiz gerekiyor. Tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini yakalamamız için, katma değeri yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

"Orta Vadeli Program belirsizliği azaltmak açısından kıymetli"

Büyüksimitci, Orta Vadeli Programın iş dünyası için yol haritasını görme açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ekonomimizin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Orta Vadeli Programı, iş dünyasının yol haritasını görmesi ve belirsizliğin azaltması bakımından oldukça kıymetli buluyoruz. Yine açıklanan programda; fiyat istikrarı ve finansal istikrar, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı gibi konulara ağırlık verilecek olması oldukça önemli. Programın amacına ulaşması ve ülkemizin hedeflerini yakalaması için biz de sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketlerinin firmalara imtina ile yaklaşmasının firmaları ciddi sıkıntıya soktuğunu söyleyen Başkan Büyüksimitci, "Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Oruç Baba İnan'ın katılımı ile OSBÜK İç Anadolu Toplantısını şehrimizde yaptık. Toplantıdan bir gün önce OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gün boyunca çeşitli ziyaretler yaptık. Çok verimli bir toplantı oldu. Toplantıda ben de bir konuşma yaparak, Osb'ler hakkında sizden gelen talep ve önerileri dile getirdim. İstihdam sorunu başta olmak üzere, mera vasfındaki taşınmazların ve bürokratik gecikmelerin süre kayıplarına neden olduğunu, parsellerdeki çekme mesafelerinin inşaat alanlarına dahil edilmesi gerektiğini, mevcut sulu söndürme sistemleri uygulamalarının sanayicilere ekonomik yük ve sorumluluk getirdiğini ve son olarak sigorta şirketlerinin firmalara sigorta yapmaktan imtina ettiklerini, bunun da firmaları ciddi anlamda sıkıntıya soktuğunu konuşmamda dile getirdim" dedi.

"4. Osb'nin sınırları netleşti"

Kayseri'de yapılacak olan 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin yeri ve sınırlarının netleştiğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yine Marmara Bölgesi'ne alternatif, İç Anadolu- Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanmasının ülkemizin geleceğini yakından ilgilendirdiğini ve yeni bir planlama yapılarak, yeni üretim alanlarının hazırlanması gerektiğini konuşmamda bir kez daha ifade ettim. Son olarak Odamızın kuruluş çalışmalarını yürüttüğü 4. Osb'de gelinen aşama hakkında Sayın Bakan Yardımcımıza ve OSBÜK heyetine bilgi verdim. 4. Osb'nin yer seçimi tamamlandı ve sınırları kesinleşti. Bugünkü meclisimizde de 11 asil 11 yedek üyeden oluşan 4. OSB Müteşebbis heyetimizi oylarınıza sunup, kuruluş protokolü ile birlikte Bakanlığımızdan sicil alarak, yeni OSB'mize tüzel kişilik kazandırmış olacağız." - KAYSERİ