Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine işçi başvuruları sakin geçti

Bartın'da 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine alınacak 200 işçi için başvuru yapılacağı gün yaşanan yoğun kalabalık ve izdiham görüntüleri, tarih oldu. Bu yıl Bartın'da alınacak 400 işçi için İşkur e şube, e devlet ve alo 170 nolu telefon hattından alınan başvurular nedeniyle bina önünde tam bir sakinlik hakim oldu.

Bartın'da 2019 yılında Türkiye taşkömürü Kurumu Amasra Müessesine alınacak 200 işçi için başvuru yapılacağı gün yaşanan yoğun kalabalık ve izdiham görüntüleri, tarih oldu. Bu yıl Bartın'da alınacak 400 işçi için İşkur e şube, e devlet ve alo 170 nolu telefon hattından alınan başvurular nedeniyle bina önünde tam bir sakinlik hakim oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesinde çalıştırılmak üzere alınacak olan 400 işçi için başvurular başladı. Daha önceki yıllarda başvuruların başlaması ile kurum önlerinde yaşanan, yığılma ve izdiham görüntülerinin bu yıl önüne geçildi.

2019 yılında Bartın'da alınacak 200 işçi için binlerce kişi başvururken, başvuruların başladığı ilk gün önünde ise yüzlerce kişi kurum önünde toplanarak, izdihama neden olmuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurum önünde bekleyen vatandaşlar, saatlerce ve günlerce sürenin çabanın ardından başvurularını tamamlayabilmişti. 2019 yılında da internetten başvuruların alınmasına rağmen yaşanan görüntüler, bu yıl ise sadece internetten ve alo 170 hattından başvuruların yapılabilmesi nedeniyle artık tarih oldu.

İl Müdürü bizzat vatandaşlara yardımcı oldu

Bartın'da korkular görüntülerin yaşanmaması nedeniyle mesai saatinden önce kuruma gelerek son hazırlıklarını yapan İŞKUR idareci ve personelleri, mesai başladıktan sonraki ilk iki saatte, kuruma gelen yaklaşık 20 kişiye rehberlik yaptı. Kuruma başvuru için gelen az sayıda kişi İl Müdürü Ali Solak ve kurum personelleri tarafından cep telefonundan başvuru yapması için yönlendirildi. Çalışanları ve hazırlıkları son kez denetleyen İl Müdürü Solak, başvuru yapmak isteyenlere yardımcı olarak cep telefonları ile nasıl başvuru yapabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

İşkur İl Müdürü Solak, "Başvurular başladı, devam ediyor. Buraya şuana kadar 15-20 kişi başvuru için geldi. Kendilerini İşkur e şube, e devlet ve alo 170 hatlarına yönlendirdik. Burada telefonlarıyla başvuru yapmak isteyenlere de uygulamalı olarak göstererek, başvuru yapmalarında yardımcı olduk. Başvurular devam ediyor. Daha önce kurum önü dolup taşıyordu, bu kez bir yoğunluk sıra bekleme olmuyor. Kimseyi sıra bekletmiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah başarılı bir şekilde başvuruları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan vatandaşların cep telefonu ve bilgisayarlardan yapabildiği başvuruların 25 Eylül-29 Eylül tarihleri arasında devam ettiği belirtildi. - BARTIN