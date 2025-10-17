Bakan Bayraktar, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Afrika Ortaklık Politikası doğrultusunda Türkiye'nin yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek "Gambiya ile de bir anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmaların çoğu, güven, karşılıklı saygı ve ortak ilerleme üzerine kurulu ilişkileri yansıtan somut projelere dönüşmekte." dedi.

Ticaret Bakanlığının ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu forum, bu yıl "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

Bakan Bayraktar, forum kapsamında düzenlenen "Enerji ve Madencilik" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Afrika'nın birlikte bağımsız bir enerji geleceği inşa etme yönünde ortak bir vizyon paylaştığını söyledi.

Hedefleri somut sonuçlara dönüştürme yaklaşımını benimsediklerini aktaran Bayraktar, "Afrika, Türkiye için önemli. Son 20 yılda Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri diplomasi, eğitim, kültür, turizm, ticaret, yatırım, enerji ve madencilik gibi her alanda derinleşti." dedi.

Bayraktar, Türkiye için Afrika'nın stratejik öneminin giderek arttığına işaret ederek "Afrika Ortaklık Politikamız doğrultusunda Türkiye, yaklaşık 20 Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Gambiya ile de bir anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşmaların çoğu, güven, karşılıklı saygı ve ortak ilerleme üzerine kurulu ilişkileri yansıtan somut projelere dönüşmekte." diye konuştu.

"Türkiye'nin enerji dönüşümü Afrika için anlamlı bir örnek teşkil ediyor"

Türkiye'nin enerji dönüşümüne de dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bunun Afrika için anlamlı bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz. Biz de talep artışı, altyapı eksikliği ve ithalata bağımlılık gibi pek çok ortak zorlukla karşılaştık. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde geçen 23 yılda enerji piyasalarımız önemli ve köklü değişimlerden geçti. Pek çok reform gerçekleştirdik, tüm bu politika ve reformları hayata geçirdik, projelerimizi başarıyla yönettik ve yalnızca elektrik üretim piyasalarımıza 100 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi başardık. Deneyimlerimizi, iyi uygulamalarımızı ve bazı hatalarımızı da paylaşmak istiyoruz. Bunların işbirliğimiz açısından kilit unsurlar olduğuna inanıyorum."

Bayraktar, Türkiye ve pek çok Afrika ülkesinin yenilenebilir enerjide büyük potansiyele sahip olduğunu, bu nedenle, yenilenebilir enerjinin işbirliği için bir numaralı alan olduğunu ifade ederek, küçük modüler reaktörlerin de Afrika'nın kalkınmasında hayati rol oynayacağına inandığını dile getirdi.???????

"Nijer'de çok yakında ilk altın üretimimize başlayacağız"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeteneklerinin hidrokarbonların ötesinde, madencilik alanına da uzandığını belirterek, "Devletimize ait uluslararası madencilik şirketlerimiz MTA Uluslararası Madencilik (MTAIC) ve ETI Maden, Nijer'de faaliyet gösteriyor ve çok yakında ilk altın üretimimize başlayacağız. MTAIC'nin Nijer'deki çalışmaları, kaynak geliştirmenin yerel topluluklarda istihdam yaratılmasını, teknoloji transferini ve sürdürülebilir büyümeyi nasıl destekleyebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrika'nın maden zenginliğini kıtanın gelecekteki refahının temeli olarak gördüğünü ve iki ülkenin enerji ve madencilik alanında birlikte ilerlemesi için büyük fırsatlar bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında, deneyimimizin bol olduğu bölgesel şebeke planlaması, istikrar ve enterkonneksiyonlar konusunda işbirliği yapabiliriz. Türk şirketleri güneş, rüzgar, hidroelektrik çözümleri, mikro şebekeler ve depolama alanlarında çalışmaya hazır. Afrika'nın muazzam güneş enerjisi potansiyeli ile yeşil hidrojen, umut vaat eden yeni bir alan olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin mühendislik uzmanlığı ve finansman kapasitesi de bu potansiyeli kıtanın küresel rekabet avantajı haline getirmeye yardımcı olabilir. Hidrokarbonlar konusunda, Afrika'daki enerji havzalarının büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve keşif ve üretim için fırsatlar sunduğunu görüyoruz."

Kritik minerallerde işbirliği potansiyeli

Bayraktar, Afrika'nın kritik minerallerde küresel rezervlerin yaklaşık yüzde 30'una sahip olmasına rağmen temiz enerji tedarik zincirlerinde küresel üretimin yüzde 1'inden azını gerçekleştirdiğini aktararak "Madencilikten nihai ürüne kadar, tüm değer zincirine odaklanıyoruz. Afrika'daki bu dengesizlik, ortak keşif, işleme ve değer yaratma yoluyla giderilebilir. Kapasite geliştirme, tüm bu çabaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Dönüşümün gerçek itici gücü ise insan ve insan sermayesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin, bilgi birikimi paylaşımı ve teknik eğitim yoluyla beceri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek için Afrikalı ortaklarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Bayraktar, işbirliğinin aynı zamanda pratik ve sonuç odaklı olması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'nin "akıllı dönüşüm" anlayışına inandığını ifade ederek her ülkenin yolculuğunun benzersiz olduğuna ve sürdürülebilir ilerlemenin tekdüzelikten ziyade esneklik ile duyarlılık gerektirdiğine dikkati çekti.

Sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimin kalkınma ve rekabet gücünü belirlediği bir dönemde, Afrika'nın enerji geleceğinin kıtanın refahı ve ekonomik istikrarını şekillendireceği vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye, karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı uzun vadeli işbirliğinin güvenilir bir ortağı, dostu ve kurucusu olarak bu geleceğin bir parçası olmaya hazır. Ortak projeleri ilerleterek, kurumsal ortaklığı güçlendirerek ve yatırım ve ticareti kolaylaştırarak Türkiye ile Afrika'yı birbirine bağlayan entegre bir enerji ağı kurabiliriz. Büyüme yolu kolay değildir, ancak benzer düşüncelere sahip ortaklıklar bu yolda uzun bir mesafe kat edebilir. Birlikte, ortak vizyonumuzu halkımız, vatandaşlarımız ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir kalkınmaya dönüştürebileceğimize inanıyoruz."