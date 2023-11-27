Aydın'ın İncirliova ilçesinde market denetimi yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde ürün denetimi gerçekleştirildi.

İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Zabıta ekipleri denetimler boyunca temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra gramaj ve hijyen kontrolleri de gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kusurlu olduğu tespit edilen ürünler raflardan toplatılarak işletmeler ile ilgili tutanak tutuldu. Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar planlı şekilde denetimlerin sürmesini istediler.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Vatandaşlarımızın haklarının ve sağlıklarının korunması öncelikli görevimiz. Bu anlamda yapılan denetimlerle fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip geçmediği, ürünlerin saklama şartları ve gramajları gibi pek çok unsur kontrol edildi. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sürekli sahada olmaya devam edecekler. İncirliova'da ne vatandaşlarımızın mağdur edilmesine ne de misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle, hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın adının kötüye çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken satın alacakları ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeliler. Aksi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız Alo 153 hattına bilgi vererek durumu zabıta birimimize ulaştırabilirler" ifadelerini kullandı. - AYDIN