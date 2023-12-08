Aydın'da zeytin üreticileri Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ediyor

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip il olan Aydın'da zeytin üreticisine Akdeniz meyve sineği telaşı sardı. Vakti gelmeden dökülmeye başlayan zeytinleri kurtarmak için üretici bahçeye indi, hasat ve sıkım sezonu erkene alındı.

Aydın ve çevresinde zeytinde 'yok yılı' olmasına rağmen bu yıl zeytinyağı fabrikaları sezona erken başladı. Pek çok fabrika tam kapasite çalışmazken az miktarda da olsa toplanan ürünlerin yağa dönüştürülmesi için çalışmalara başlandı. Yok yıllarında pek çok üretici zeytinin yağlanmasını bekleyip zeytin hasadına geç başlarken, bu yıl tüm meyvelerde ciddi sıkıntıya neden olan Akdeniz meyve sineği zararlısından dolayı zeytin hasadı da sıkım işlemi de erkene alındı.

"Rekolte düşük, yağ verimi ciddi oranda düştü"

Aydın ve çevresinde Büyük Menderes Nehri'nin kuzey kesiminde bulunan bölgede bu sezon zeytin verimi yok denecek adar az olurken, nehrin güney kesiminde yer alan Koçarlı, Çine, Yenipazar gibi ilçelerde az miktarda bulunan zeytini hasat etmek için çiftçiler tarlaya erken indi. Normal şartlarda yok yıllarında üreticinin zeytin hasadı için acele etmeden ürünün yağlanmasını beklediğini ancak bu yıl aşırı dökülmeden dolayı herkesin bir an önce ürünü kaldırma telaşına girdiğini belirten Aydın'daki zeytin yağı fabrikası işletmecilerinden Abdullah Erdel, gerek iklim koşulları gerekse Akdeniz meyve sineğinden dolayı yağ veriminin de ciddi oranda düşük olduğunu belirtti. Erdel, "Bu sene verimlerimiz düşük çıkıyor. Eskiden 5 kilogramda 1 kilogram yağ alınırken bu yıl 8-9 kiloda 1 kilogram yağ alınıyor. Bu yıl Akdeniz meyve sineğinden dolayı sezon erken başladı erken biter" diye konuştu. - AYDIN