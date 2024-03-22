ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Honduras arasındaki ticaretin artırılması için çaba harcayacaklarını belirtti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde Türkiye ile yapılan 42 milyon dolarlık tutarın çok düşük olduğunu belirterek, "Bu rakamı yükseltmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki yatırımın ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda yapılabilecekler ele alındı.

Baran, Türkiye ile Honduras arasındaki coğrafi uzaklık ve birbirini yeterince tanımama gibi nedenlerle ticari ilişkilerin yeterince geliştirilemediğini ancak bunun, Türkiye'nin Orta Amerika Entegrasyon Sistemi'ne, 2015 yılında, bölge dışı gözlemci üye olmasıyla değişmeye başladığını kaydetti.

Honduras'ın, Türkiye'nin Orta Amerika'daki dördüncü ticaret ortağı olduğunu bildiren Baran, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğine dikkati çekti.

Baran, Türkiye'nin demir çelik üretiminde Avrupa'da ikinci, dünyada da yedinci ülke olduğuna işaret ederek, "Honduras'ın 25 milyar dolarlık dış ticareti içerisinde ülkemiz ile yapılan 42 milyon dolarlık ticaret çok düşük bir seviye. Bu rakamı yükseltmek için elimizden gelen gayreti sarf etmeye hazırız. Her iki üyenin menfaatleri doğrultusunda ilişkilerimizin gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Chinchilla da Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında yatırım ve ticari işbirliğini geliştirmek istediklerini bildirdi.