Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını yapacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni asgari ücrette memur maaş artışı ve 6 aylık enflasyon gibi başlıklar belirleyici olacak. 2024'te yeni asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. İşte olası senaryolara göre masadaki rakamlar.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücretinde zam maratonu başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni senede geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yarın ilk kez bir araya geliyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI YAPACAK

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlemesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

TÜRK-İŞ: YENİ ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YAKIŞIR DÜZEYDE OLMALI

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer alacak. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçi, bu yıl yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek. Yeni asgari ücret için talebini kamuoyuyla henüz paylaşmayan TÜRK-İŞ, "İnsan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret talep ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Hükümetin 14 bin lira civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya gelmesi halinde masadan kalkacakların söylemişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI VERGİ İNDİRİMİ KONUSUNDA MUTABIK

Yeni asgari ücretin bu yıl işçi, işveren ve hükümetin üçlü mutabakatıyla belirlenmesini isteyen TİSK ise ücretin dengeli, istihdamı ve rekabet gücünü koruyucu bir seviyede olması gerektiği görüşünde. TİSK'in asgari ücret işveren desteğinin artırılarak devam ettirilmesi konusundaki ısrarı da sürüyor. İşçi ve işveren tarafı asgari ücretteki görüş farklılığına rağmen vergi indirimi konusunda mutabık. Her iki taraf, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasında hemfikir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE 11 BİN 401 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Bu yılının ocak-haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrette son 10 yıldaki değişim, şöyle oldu:

Asgari ücretin son 10 yıldaki değişimi

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK

Asgari ücret zammında olası senaryolar da belli oldu. 2024'te asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. Asgari ücrette memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 liraya yükselecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞANLARIN KAYIPLARINI GİDERECEK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dengeleri sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücretin belirleneceğini ifade etmişti. Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek." demişti.

BAKAN IŞIKHAN: İLKEMİZ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Asgari ücret 1. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek. Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan