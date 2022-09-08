Apple'ın tanıttığı iPhone 14 Türkiye'de ne zaman satılmaya başlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni akıllı saat ve airpords cihazları ile iPhone 14 ailesini ilk kez tanıttı. iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. İşte tanıtımı yapılan yeni cihazların detaylı teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatları.

Apple'ın merakla beklenen tanıtım etkinliği bugün Kaliforniya'da gerçekleştirildi. Apple, etkinlikte ilk olarak Apple Watch Serisini tanıttı. Su geçirmeme özelliği ile gelen Apple Watch Series 8, vücut sıcaklığı ölçme, kazaları tespit edip, acil durum kişilerine ve gerekli mercilere haber verme yeniliklerini de barındırıyor.

APPLE WATCH SERIES 8 FİYATI 9 BİN 299 LİRADAN BAŞLIYOR

Apple'ın yeni akıllı saati, düşük güç modunda 36 saatlik pil ömrü sunuyor. 16 Eylül'den itibaren satışa sunulacak olan Apple Watch Series 8 modellerinin başlangıç fiyatı ise 399 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 499 dolar) olarak açıklandı. Apple Watch Series 8'in Türkiye fiyatları ise 41 mm'lik model için 9.299 lira, 45 mm'lik modelde ise 9.999 lira. Apple Watch Series 8'in 41 mm'lik versiyonun cellular modeli 16 bin 799 lirayken, 45 mm'lik 17 bin 499 liraya çıkıyor.

YENİ APPLE WATCH SE

Etkinlikte tanıtılan yeni Apple Watch SE, bir önceki modele oranla yüzde 20 daha hızlı olacak. İkinci nesil Apple Watch SE'nin başlangıç fiyatı ise 249 dolar (GPS+Cellular modelinde ise başlangıç fiyatı 299 dolar) olacak. Watch SE üst modeli olan Watch Series 8 ile aynı ekrana ve hareket sensörlerine sahip. Apple Watch SE'nin Türkiye fiyatı 6 bin liradan başlıyor.

APPLE WATCH ULTRA

Sağlamlığı ile öne çıkan Apple Watch Ultra modeli ise 60 saate varan pil ömrü sunuyor. Zorlu hava ve doğa koşulları için tasarlanan ve dalış için de kullanılabilecek olan Apple Watch Ultra'nın fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Bu saat ekstrem şartlara dayanması için tasarlanmış durumda. 40 metreye kadar suya dayanıklı olan saat. dalış için kullanılan teknolojik cihazların kullandığı EN13319 ve WR100 sertifikalarına sahip. Saatte aynı zamanda profesyonel sporcuları düşünerek hazırlanmış pek çok özellik bulunuyor. Oceanic+ isimli dalış planlama modundan tutun da -20 dereceden 55 dereceye kadar dayanıklılık gibi ekstrem koşullarda saati kullanabilmenize imkan veren pek çok özellik bulunuyor. cihazda kullanılan ikinci hoparlör sayesinde saat, kaybolmanız halinde kullanabileceğiniz ve 600 metreden bile duyulabilen 85dB'lik bir ses dalgası da yayabiliyor. Bu cihazın Türkiye fiyatı ise 27 bin 999 lira. Apple Watch Ultra'danın hücresel verisiz modeli bulunmuyor. Yani her cihazda iletişim çipi var.

APPLE WATCH TÜRKİYE FİYATLARI

Apple'ın akıllı saatlerinden Watch 8 serisi: 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 5 bin 999 TL

Apple Watch Ultra ise 27 bin 999 TL olarak Türkiye'de satılacak.

AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİ VE SATIŞ FİYATI

Apple'ın tanıttığı bir diğer yeni ürün ise yeni AirPods Pro oldu. Bir önceki modele oranla 2 kat daha başarılı bir aktif gürültü önleme sunacağı duyurulan yeni AirPods Pro'da 30 saate varan dinleme süresi buluyor. Yeni nesil AirPods Pro'nun fiyatı ise 249 dolar olacak.

Apple'ın Airpods kulaklığında kişiselleştirilmiş uzamsal alan özelliğini kapsayan Apple'ın H2 çipi kullanıldı.

Airpods Pro 249 dolardan satışa sunuldu.

AirPods Pro'nun Türkiye satış fiyatı ise 5 bin 399 lira.

iPHONE MİNİ KALDIRILDI

iPhone mini sevenlere Apple'dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile Pro modelleri üretecek.

ÖN KAMERADA İLK KEZ OTO-FOKUS ÖZELLİĞİ

Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

SİM KARTA VEDA

İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor. iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.

ŞEBEKE ÇEKMESE DE ÇAĞRI YAPILABİLECEK

Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma özelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.

iPHONE 14 PRO VE PRO MAX

iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu. iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak. iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı. Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPHONE 14'ÜN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone 14, Türkiye'de 30 bin 999 liradan satışa sunuldu. iPhone 14 Plus ise 34 bin 999 liradan satılacak.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 14 Pro'nun Türkiye'deki satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak açıklanırken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 43 bin 999 liradan satılacağı açıklandı.

YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

iPHONE'LARIN TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI ZAM

Apple'ın llansmanı sonrası iPhone'ların Türkiye satış fiyatları da güncellendi. İşte iPhone'ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;

iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL

iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL

iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL

iPHONE 14 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 14 beş farklı renk ve üç depolama seçeneğiyle sunuluyor. iPhone 14 mavi, mor, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk seçeneklerine sahip. Kırmızı renk iPhone'lardan edilen gelirin bir kısmı Covid-19'da mücadele için Global Fund'a aktarılacak.

iPhone 14 128 GB 30 bin 999 TL

iPhone 14 256 GB 33 bin 599 TL

iPhone 14 512 GB 38 bin 899 TL

iPHONE 14 PLUS TÜRKİYE FİYATI

iPhone'un yeniden üyesi olan Plus modeli de tıpkı 14 gibi 5 renk ve 3 depolama seçeneğine sahip.

iPhone 14 Plus 128 GB 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 42 bin 899 TL

iPHONE 14 PRO TÜRKİYE FİYATI

iPhone 14 ailesinin performans üyeleri Pro ve Pro Max dört renk ve dört depolama seçeneğiyle geliyor. Derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renk seçenekleri arasında

iPhone 14 Pro 128 GB 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256 GB 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512 GB 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1 TB 53 bin 199 TL

iPHONE 14 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

iPhone 14 Pro Max 128 GB 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 256 GB 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max 512 GB 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB 57 bin 199 TL