AOSB Kadın Sanayiciler Platformu'ndan E-Atık Projesi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun desteği ile 2016 yılında kurulan ve bugüne kadar başta eğitim olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini başarıyla tamamlayan AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, bu kez hem çocukların eğitimi hem de çevre için elektronik atık toplama kampanyası başlattı. Bu çerçevede protokol AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya tarafından imzalandı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile elektronik atıkların toplanması konusunda iş birliği yapılmasını içeren ve AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 'Atma Bağışla E-Atık Projesi' protokolü imza törenine; AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Gözek Çelik, Sosyal Sorumluluk ve Etkinlikler Komitesi Üyeleri Ecem Büyüknacar, Elif Tosmur, Melike Meryem Salcan ile Platform Üyelerinden Elmas Ersoy ve Neriman İçer katıldı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, burada yaptığı konuşmada, çevreye olumsuz etki oluşturan atıkları, geri dönüştürerek, hem sürdürülebilir çevre hedeflerine hem de çocukların nitelikli eğitimle desteklenmesine katkı sağlaması planlanan projeyi hayata geçiren Kadın Sanayiciler Platformu ile anlamlı işbirliğine katkı sunan TEGV yetkililerini tebrik etti.

Kadın sanayicilerin bugüne kadar birçok projeyi başarıyla hayata geçirdiğini belirten Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bu projenin de başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, Bölge Müdürlüğü olarak bu konuda başta projenin tanıtımı olmak üzere tüm desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

TEGV Adana Birim Yöneticisi Hakan Kaya ise projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, toplanacak elektronik atıkların içeriği konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Proje kapsamında bağışlanan elektronik atıkların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş TÜBİSAD tarafından bakanlık denetiminde yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürüldüğünü ve elde edilen ekonomik değer ile hem çocukların eğitimine katkıda bulunup, hem de yeşil bir gelecek için geri dönüşüme destek sağlanacağını belirten Kaya şunları kaydetti:

"Atma Bağışla" projemizin amacı bir yandan TEGV'e alternatif kaynak yöntemi oluşturarak daha fazla çocuğumuzun nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlarken diğer yandan e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltarak sürdürülebilir çevre faaliyetlerini destek olmaktır.

Ev veya iş yerlerimizde bulunan masaüstü-dizüstü-tablet bilgisayarlar, monitör ve televizyonlar, cep telefonları, yazıcı/tarayıcı ve fotokopi makineleri, modem ve switch gibi ağ ürünleri, ütü, fön makinesi ve mutfak robotu gibi elektronik ev aletleri, her çeşit kablo ve adaptörler e-atık kapsamında değerlendirilebilir."

Kadın Sanayiciler Platformu adına açıklama yapan Ayça Gözek Çelik ise bir yıl sürecek kampanya kapsamında toplayacakları elektronik atıkların hurda değerinin TEGV'e bağışlanacağını belirtti.

Ayça Gözek Çelik platformun üye sayısının 100'e ulaştığını, altı ayrı komiteden oluşan güçlü bir yapılanmasının bulunduğunu ve platformun kuruluşundan bu yana geçen süreç içinde yürütülen faaliyetleriyle giderek zenginleşen etkinliklerin yapıldığını belirtti. Platformun sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Çelik sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye'de sanayi bölgelerine ve kadın sanayicilere örnek teşkil eden yapıya kavuşmuş olmamız gurur verici. OSB'mizin fark yaratan değerleri ile ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğine inanıyorum. Bu vesile ile AOSB Yönetim Kurulu Başkanımız Bekir Sütcü başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile Bölge Müdürümüz Ersin Akpınar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Platformumuz ilerleyen dönemde, oluşturduğumuz komiteler vasıtasıyla doğayı ve çevreyi korumaya yönelik projeler de dahil olmak üzere toplumumuza fayda sağlayacak projeler hazırlayarak hayata geçirmeyi hedefledi.

Platformumuz için emek veren komitelerimizin değerli üyelerine, tüm etkinliklerimize büyük ilgi gösteren üyelerimize, desteğini esirgemeyen paydaşlarımıza ve 'Atma Bağışla E-Atık Projesi' kapsamında yapılan işbirliğinden dolayı TEGV yetkililerine teşekkür ederim." - ADANA