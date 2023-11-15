Antalya'da Sigorta Fuarı Sektör İş Birliği Fuarı ve Kongresi Düzenlendi

Bu yıl Antalya'da ikincisi düzenlenen Sigorta Fuarı Sektör İş Birliği Fuarı ve Kongresi, ulusal ve uluslararası sigorta paydaşlarını bir araya getirdi. Fuar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleri ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) iş birliğiyle düzenlendi.

Bu yıl Antalya'da ikincisi düzenlenen Sigorta Fuarı Sektör İş Birliği Fuarı ve Kongresi, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sigorta paydaşlarını bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleri, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD) işbirliğiyle düzenlenen fuar, sektörde ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve sigorta penetrasyon oranının artması amacıyla "Güçlü Ekonomi Güçlü Sigortacılık Yolunda Gelecek Vizyonu" temasıyla gerçekleştirildi.

ANSAD Başkanı İbrahim Düzenli, ATSO Başkanı Ali Bahar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, SEDDK Başkanı Davut Menteş ve Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu'nun açılışını yaptığı fuar, birçok seminer ve etkinliğe sahne oldu.

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası sigorta paydaşlarını bir araya getiren fuarda, Maher Holding Sigorta Grubu yöneticileri panellerdeki sunumlarıyla dikkati çekti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Yaşar, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923'te aslında sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu değil, aynı zamanda Türk devletinin varlığı ve sürdürülebilirliğinin de ilanı olmuştur. Elbette ki bu ülkenin varlığı ve sürdürülebilirliğini korumak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin görevidir. Bu ülkenin varlıklarının ve yatırımlarının sürdürülebilirliğini korumaksa biz sigortacıların görevidir. Türkiye ekonomisine istihdam yaratmayı, vergi gelirlerinin sürdürülebilirliğini, kalkınmayı sağlayabilecek yegane unsur sigortacılıktır. Dolayısıyla bu 3 gün boyunca bu amacımızı hep birlikte konuşup pekiştireceğiz."

Yaşar, fuarın ikinci gününde yapılan "Afet Yönetiminde Kentsel Dönüşümün Rolü" başlıklı panelde ise "Bina Tamamlama Sigortası"nın kentsel dönüşümden bağımsız düşünülmemesi gerektiği konusunu anlattı.

Etkinlikteki panellerde sektördeki alt başlıklar ele alındı

Maher Holding Sigorta Grubu yöneticilerinin de katkı sağladığı fuarda, Corpus Sigorta Genel Müdürü Murat Şişli "Gelecekte Şirketlerin Liderlik Rolü" başlıklı panelde, Quick Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Elvan Atalay ise "Sağlıkta Sürdürülebilirlik ve Yaşlanma" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

"Gelecekte Şirketlerin Liderlik Rolü" başlıklı panelde soruları yanıtlayan Corpus Sigorta Genel Müdürü Şişli, reasürans konusunda asıl odaklanılması gerekenleri aktardı.

Fuarın son günü Maher Holding Sigorta Grubu yönetici ekibi tarafından yapılan sunumla QuickFinansall markası ile çerisinde bulundukları dönüşümü ve ekosistemi iş ortakları ve acenteleriyle buluşturan grup, organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek çalışmalarını sonlandırdı.