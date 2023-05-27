Ankara Uluslararası Fuar Alanı Tamamlanacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapımı yarıda kalan uluslararası fuar alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın desteğiyle en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, 'Ankara en kısa zamanda uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapımı yarıda kalan uluslararası fuar alanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın desteğiyle en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, "Ankara en kısa zamanda uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak" dedi.

2018 yılı sonunda inşaatına başlanan fuar alanının kaba inşaatının yüzde 30 seviyede tamamlandığını kaydeden Baran, kaynak sıkıntısı nedeniyle devam edemeyen inşaat için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan destek istediklerini anlattı. Baran, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı 14 Nisan'da Ankara Ticaret Odamızda konuk ederek, Ankara'nın sorunları ile çözüm önerilerini gündeme taşımıştık. Bu toplantıda Akyurt'ta yapımına başlanan fuar alanının tamamlanmasının şehrimizin gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, kaynak desteği talebinde bulunmuştuk" dedi.

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, "Sayın Oktay, konuyla ilgili inceleme gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da konuyu aktardıklarını belirterek, fuar alanının tamamlanması için gereken desteği vereceklerini bildirdi" diye konuştu.

Ankara'nın sağlık, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Baran, "Ankara'da uluslararası fuarlar düzenlenmesi bir yandan fuar düzenlenen sektörlerde üyelerimizin gelişimine, dünyayı yakından takip etmesine katkı sağlarken diğer yandan, fuar ziyaretçileriyle şehrimiz döviz kazanacak. Beraberinde onlarca sektörü de harekete geçiren fuarlar Başkent Ankara'nın marka şehir olmasına da hizmet edecektir" diye konuştu.

Baran, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, her biri 10 bin metrekarelik 4 adet sergi salonu ile 40 bin metrekarelik kapalı sergileme alanı ve 49 bin metrekarelik açık sergi alanından oluşacak. 2 bin 250 araçlık otopark alanı bulunacak merkezde konferans salonları, idari bölümler ve depolama alanları da yer alacak. - ANKARA

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