Üye Girişi
Haberler
Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti

Altın fiyatları küresel risklerin etkisiyle 2024'te rekor kırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsünün yanı sıra, merkez bankalarının alımlarıyla 2024'te rekor kırarken, başlıca güvenli liman varlıklardan olan altına talebin 2025'te de güçlü kalması bekleniyor.

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirim döngüsünün yanı sıra, merkez bankalarının alımlarıyla 2024'te rekor kırarken, başlıca güvenli liman varlıklardan olan altına talebin 2025'te de güçlü kalması bekleniyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.
Altının ons fiyatı geçen yılı 2.062 dolardan tamamlarken, 25 Aralık itibarıyla 2.620 dolara çıkarak yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 27 artış kaydetti. Söz konusu performans (bu fiyatlar dahilinde) altının ons fiyatında 2010'dan bu yana en iyi getiriye işaret etti.

ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları yıllık bazda 40 kez rekor kırarken, yılın üçüncü çeyreğinde toplam altın talebi ilk kez 100 milyar doları aştı. Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, söz konusu ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor.

Altının ons fiyatı 2024'te rekor kırarken, talebin gelecek yıl da güçlü kalması bekleniyor

ABD'de kasımda düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde artan siyasi belirsizlikler yine altın fiyatını yukarı taşıyan bir unsur olarak ön plana çıkarken, Fed'in faiz indirim döngüsüne başlaması, Asya'daki güçlü talep ve merkez bankası alımları da altın fiyatını yıl boyunca yukarı yönlü destekledi.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER GÜVENLİ LİMANA TALEBİ ARTIRDI

Ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki dalgalanmalarda veya jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde değerini koruması veya artırmasıyla bilinen altın, bu nedenle çoğu yatırımcı tarafından güvenli liman şeklinde adlandırılıyor.
Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon karşılıklı yeni füze sistemlerinin kullanılmasıyla artarken, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar da belirsizliklere katkıda bulunarak altın talebini artırdı.
ING tarafından hazırlanan raporda, ülkelerin Rusya karşıtı yaptırımların kendilerine de uygulanabileceği endişesinin, altın talebini artıran bir başka unsur olarak ön plana çıktığına işaret edildi.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin Batılı ülkelerde bulunan yaklaşık yarısını dondurma kararı almıştı.

Altının ons fiyatı 2024'te rekor kırarken, talebin gelecek yıl da güçlü kalması bekleniyor

Dünya Altın Konseyinin "Altın Görünümü 2025: Faiz oranları, risk ve büyümede yol bulma" başlıklı raporunda, altın fiyatlarının bu yıl 40 rekor zirve yaptığına işaret edildi.

Küresel altın talebinin de üçüncü çeyrekte ilk defa 100 milyar doları geçtiği bilgisine yer verilen raporda, "Altına yatırım talebi, özellikle tezgah üstü işlemler yoluyla, birçok bölgesel finansal piyasadaki jeopolitik risk ve oynaklığın dip dalgasıyla desteklenmiştir." denildi.

Raporda, Batılı yatırımcıların merkez bankalarının faiz indirim süreciyle altına talep gösterdiğini ve bu sayede altının bu yıl en iyi performans gösteren araçlardan biri haline geldiği kaydedildi.

TRUMP'IN POLİTİKALARI ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Altın talebini 2025'te nelerin beklediğine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, "Güvenli liman talebi ve merkez bankalarının alımlarıyla birleşen genel boğa piyasası görüntüsünün, 2025'te altını yeni zirvelere taşımaya devam edeceğine inanıyoruz." dedi.
ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Fed'in faiz indirim hızının altın için belirleyici rol oynayacağına işaret eden Manthey, "Trump politikalarının enflasyonist etkisi, beklenenden daha az faiz indirimine yol açabilir." ifadesini kullandı.
Manthey, merkez bankalarının üçüncü çeyrekte yavaşlamalarına rağmen altın rezervlerini artırmaya devam ettiğini anlatarak, "Şimdi yıl toplamının önceki iki yılın gerisinde kalması muhtemel görünüyor. Gelecek yıla baktığımızda, jeopolitik gerilimler ve ekonomik iklim nedeniyle merkez bankalarının alıcı tarafta kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Altının ons fiyatı 2024'te rekor kırarken, talebin gelecek yıl da güçlü kalması bekleniyor

Kısa ve orta vadede altının olumlu ivmesinin devam etmesini beklediklerini dile getiren Manthey, "Jeopolitik gerginlikler ekseninde, faiz oranlarının düşmesi ve yabancı rezerv çeşitlenmesinin devam etmesinin altın için mükemmel bir fırtına yaratması nedeniyle makro zemin değerli metaller için elverişli kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Manthey, Trump'ın önerdiği tarifeler ve daha sıkı göçmen kontrolü gibi politikalara atıfta bulunarak, bu adımların enflasyon baskısı yaratabileceğini ve bunun da Fed'in faiz indirimlerini sınırlayabileceğini vurguladı.

Daha güçlü bir dolar ve daha sıkı bir para politikasının altın için bir miktar direnç sağlayabileceğini anlatan Manthey, "Ancak artan ticari sürtüşmeler, altının güvenli liman çekiciliğine katkıda bulunabilir. 2025'te altının ons fiyatında ortalama 2.760 fiyat öngörüyoruz." bilgisini verdi.

KÜRESEL EKONOMİDE DEĞİŞİM YILI BEKLENTİSİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, altının çeşitli nedenlerden ötürü yılı rekorlarla kapattığına işaret etti. Altın talebinin rekor düzeye çıktığını belirten Artigas, "Küresel ekonomik performansa ilişkin mevcut fikir birliği altının hareketlerine yönelik muğlaklık sunarken, jeopolitik manzarayı çevreleyen belirsizlikler gelecek yıl altın için bir sıçrama tahtası sağlayabilir." dedi.

Altının ons fiyatı 2024'te rekor kırarken, talebin gelecek yıl da güçlü kalması bekleniyor

Gelecek yıl gelişen mali ve ekonomik politikaların küresel dinamiklerde değişimlere yol açabileceğinin altını çizen Artigas, şunları kaydetti: Altın için 2025, iki ayrı tarafın hikayesi olacak. İlk olarak, stratejik ve taktiksel itici güçlerin çözülmesini beklerken daha fazla risk iştahı yaşayabiliriz, bu da altının yıl içindeki performansı için daha fazla netlik ve yöne yol açar. Yatırımcıların ilgisini daha da artırmak için faiz oranlarında önemli bir düşüş veya piyasa oynaklığında belirgin bir artış olması durumunda bu gerçekten doğru olabilir. Küresel merkez bankaları talebinin ve Asya piyasalarının da önemli bir rol oynamaya devam etmesini bekliyoruz.

Altın fiyatları küresel risklerin etkisiyle 2024'te rekor kırdı
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
img

Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
img

Erdoğan'dan masadaki bakanlara dikkat çeken Suriye talimatı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Demir:

altınımız olsaydı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan bakanlarına Suriye'nin yeniden inşası için destek talimatı
Erdoğan'dan masadaki bakanlara dikkat çeken Suriye talimatı
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? ASGARİ ÜCRET 2025 BRÜT-NET ne kadar oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.