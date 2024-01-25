Adana'dan dünyaya mandalina ihracatı

Türkiye'nin en fazla mandalina üretilen şehri Adana'dan dünyanın dört bir yanına mandalina ihraç ediliyor. Kentte mandalinada 1 milyon 350 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye üretiminin büyük kısmını karşılayan Adana'da yaklaşık 340 bin dönüm alanda mandalina hasadı sürüyor. Erkenci cinslerin hasadının bittiği kentte şu anda sadece W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı sürüyor. Bahçelere giren işçilerin el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklemesi ile iç ve dış pazara gönderilen W. Murcott cinsi mandalinalar, bu yıl rekoltenin fazla olması nedeniyle dalında 6 ile 6 buçuk liradan alıcı buluyor. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye gönderilen mandalina, çiftçinin yüzünü bir nebze de olsun güldürüyor.

"Fiyatlar biraz daha yükselebilir"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da bu yıl yaklaşık 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi var. 340 bin dönüm alanda 1 milyon 350 bin ton narenciye rekoltesi bekliyoruz. Erkenci çeşitlerin hasadı bitti, şu anda sadece bölgemizde W. Murcott cinsinin hasadı sürüyor. Şubat ayının ortalarına kadar da hasat sürecek. Fiyatlar da dalında kilogramı 6 ile 6 buçuk lira arasında değişiyor. Don olmadığı sürece hasat devam edecek. Eğer ileriki günlerde don olmazsa fiyatlar biraz daha yükselecek" ifadelerini kullandı.

"Adana mandalinası yurt dışına gönderiliyor"

Adana'da yetişen mandalinaların dünyanın birçok bölgesine gönderildiğini aktaran Doğan, "Şu an hasadı yapılan meyvelerimiz çok kaliteli. Tadı, aroması, rengi ile çok güzel olduğu için genelde Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ürünlerimiz gönderilmekte. En büyük pazarımız ise Rusya ve Ukrayna. W. Murcott cinsi mandalinalarımız ucuz olsa da ağaçta kalmadı, en azından piyasaya girdi ve yurt dışından talep alıyor" dedi. - ADANA