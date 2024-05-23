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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil arttı. Piyasa beklentisinin aksine stoklar azalmadı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 458 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon varil artışla 368 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil azalarak 226 milyon 800 bin varil seviyesine düştü.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 81 bin varil azalarak 6 milyon 663 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 595 bin varil artarak 4 milyon 730 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11-17 Mayıs haftasında 1000 varil azalarak 13 milyon 516 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Mayıs 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 730 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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