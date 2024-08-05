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New York borsasını resesyon endişesi vurdu, 2 trilyon dolar buhar oldu

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ABD'deki New York borsası resesyon endişeleriyle güne sert düşüşle açıldı. Dow Jones ve Nasdaq endeksleri 1000 puanın üzerinde düştü. S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 65,70 ile 4 yılın zirvesini gördü. Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet ve Amazon'un hisseleri ise büyük düşüş yaşadı. ABD borsalarının açılmasıyla birlikte kaybın 2 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin ardından küresel piyasalardaki satış baskısı derinleşirken, New York borsası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi. ABD'de geçen hafta açıklanan veriler sonrası ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD Borsası Sert Düşüşle Başladı

RESESYON ENDİŞESİ BORSAYI VURDU: 2 TRİLYON DOLAR KAYIP

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini sabit bırakırken eylül toplantısı için faiz indirim sinyali verse de geçen hafta boyunca açıklanan verilerin resesyon endişesini beslemeye devam etmesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oldu. ABD borsalarının açılmasıyla birlikte kaybın 2 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan ülkede geçen hafta açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıkmıştı. Art arda 4 aydır artış gösteren işsizlik oranı, bu dönemde Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalmıştı. Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıktı.

ABD Borsası Sert Düşüşle Başladı

FED, EKONOMİDEKİ ZAYIFLIK İŞARETLERİNE TEPKİ VERECEK

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlama konusunda geç kalmasından endişe duyulduğunu belirtti. Küresel piyasalardaki sert düşüşler Fed'den acil faiz indirimi ihtimalini gündeme getirirken analistler, böyle bir durumun piyasalardaki paniği daha da artırabileceğine dikkati çekti. Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, Fed'in ekonomideki zayıflık işaretlerine tepki vereceğini belirtti.

Ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmenin mantıklı olmadığını dile getiren Goolsbee, Fed'in acil bir toplantı yaparak indirime gidip gitmeyeceğine dair yorum yapmaktan kaçındı. Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi, ancak henüz resesyona benzemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Borsası Sert Düşüşle Başladı

Resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep güçlenirken, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,667 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. ABD'de 2 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 3,660'a kadar geriledi ve Temmuz 2022'den bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin altına indi. Dolar endeksi yüzde 0,88 azalışla 102,08'e gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,80 artışla 1,099 seviyesine tırmandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 2,63 azalışla 142,68 seviyesine geriledi. ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 65,70 ile 4 yılın zirvesini gördü.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, piyasalardaki yapay zeka rallisinde dikkati çeken şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 10'un üzerinde düştü. ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway'in şirketteki hissesini yarıya azaltmasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Diğer büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3'ü, Meta'nın hisseleri yüzde 4'ü, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ü ve Amazon'un hisseleri yüzde 5'i aşkın geriledi.

ABD Borsası Sert Düşüşle Başladı

Öte yandan Asya piyasalarındaki gelişmeler de dikkatle takip edilirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (7)

faruk merttürk:

Zararlarını bizim gibi ülkelere yansıtırlar olur biter.

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Doğrucu Mahmut:

Bizim ülkemizde de zarar çok oldu malesef...Tüm şirketler değer kaybına uğradı

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Hek Tor:

Yanlış yorum... Bunu Allah'ın bir nimeti olarak tanımlayıp, doları avroyu tepe yaptırırlar ve suç bizde değil onlarda deyip millete nanik yaparlar.

yanıt7
yanıt3
Abdullah Atik:

Kolay para kazanmak isteyenlerin malum sonuçları her gün tatlı yemek adamı bayar arada tuzlu yemeyi öğrenin …

19
5
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mesut akay:

Yaw ne resesyonu ne olduda bir günde resesyon çıkacağına karar verdiler tüm dünya borsaları çakıldı ya büyük bir savaş gelme ihtimali var yada büyükler yeterince kar etti şimdi sadece düşüş için bahane bulmaya çalışıyorlar

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Kenan Tepretoğlu:

borsaların kendileri buhar zaten, hisseler buhar olmuş çok mu

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CENGİZ HAN:

Belli olmaz; belki de Amerika ekonomik olarak batabilir. Dünyanın en borçlu devleti kimmiş, bi araştırın derim.

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0
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