AB Komisyonu Başkanı von der Leyen "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Birliğin Durumu" konuşmasında, Rusya'ya baskıya devam etme, Ukrayna'ya desteği sürdürme, ekonomi için önemli sektörlere yatırımları artırma ve ABD ile ticari ilişkilerde istikrar sağlama gibi konuların önemine işaret etti.

Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliğini sağlayabilmesinin önemini anlatan von der Leyen, ekonomilerini destekleyecek teknoloji ve enerjiyi kontrol etmeleri gerektiğini anlattı.

Rusya'ya yeni yaptırım hazırlanıyor

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturması için daha fazla baskı ve yaptırım uygulanması gerektiğini belirterek, "Ortaklarımızla koordinasyon halinde 19. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Yeni yaptırımlarla, özellikle Rus fosil yakıtlarını, gölge filosunu ve Rusya'ya destek sağlayan üçüncü ülkeleri hedef alacaklarını söyleyen von der Leyen, aynı zamanda Ukrayna'ya daha fazla destek sunacaklarını vurguladı.

Dondurulmuş Rus varlıkları ile Ukrayna'ya destek

Von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'ya şimdiye kadar 170 milyar avro askeri ve mali yardım verdiğine işaret ederek, "Bunun yükünü sadece Avrupalı vergi mükellefleri çekmemeli. Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerekiyor. Bu nedenle, dondurulmuş Rus varlıkları temelinde Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için acilen yeni bir çözüm üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi.

Dondurulmuş Rus varlıklarının nakit bakiyeleriyle Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlayabileceklerini anlatan von der Leyen, riskin toplu biçimde üstlenileceğini, Ukrayna'nın krediyi Rusya'nın savaş tazminatlarını kendisine verdiğinde geri ödeyeceğini belirtti.

Von der Leyen, Ukrayna silahlı kuvvetlerine yatırımı destekleyecek "Niteliksel Askeri Üstünlük" adlı yeni bir program hazırlayacaklarına dikkati çekerek, AB'den 6 milyar avroluk bir ön ödeme yapılarak Ukrayna ile bir insansız hava aracı ittifakına girileceğini anlattı.

Güçlü ekonomik ve jeopolitik olumsuzlukların yaşandığı bir dönemden geçildiğini anlatan von der Leyen, dijital ve temiz teknolojiye büyük yatırımlar yapacaklarını vurguladı.

Von der Leyen, AB Komisyonunun, milyarlarca avroluk bir "Scaleup Europe Fonu" için özel yatırımcılarla ortaklık kuracağını, fonun kritik teknoloji alanlarındaki genç ve hızlı büyüyen şirketlere büyük yatırımlar gerçekleştireceğini ifade etti.

Yapay zeka adımı

Avrupa'nın gelecekte bağımsız olabilmesi için yapay zeka teknolojilerine de sahip olması gerektiğini söyleyen von der Leyen, bu kapsamda Avrupa yapay zeka giga fabrikalarına büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.

Von der Leyen, batarya paketi hazırlayacaklarını, bu çerçevede Avrupa'da batarya üretimini artırmak için 1,8 milyar avroluk öz sermaye desteği sağlayacaklarını belirtti.

Çelik alanında küresel aşırı kapasitenin kar marjlarını daralttığını, bu durumda Avrupa çelik endüstrisinin karbonsuzlaşma yatırımlarında sıkıntı çektiğini hatırlatan von der Leyen, "Bu nedenle Komisyon, süresi dolan çelik koruma önlemlerinin yerini alacak yeni ve uzun vadeli bir ticaret aracı önerecek. Endüstrimizi her zaman haksız rekabetten koruyacağız." dedi.

Enerji fiyatları

Von der Leyen, enerji faturalarının milyonlarca Avrupalı için endişe kaynağı olduğunu, özellikle sanayi için enerji maliyetlerinin yapısal olarak çok yüksek seyrettiğini anımsattı.

Enerji fiyatlarının Rus fosil yakıtlarına bağımlılık nedeniyle yükseldiğini belirten von der Leyen, "Bu yüzden Rusya'nın kirli fosil yakıtlarından kurtulmanın zamanı geldi. Fiyatları temiz yerli enerji düşürüyor. Temel yük olarak nükleer enerjiyi kullanarak daha fazla yerli yenilenebilir enerji üretmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Von der Leyen, enerji altyapısı ve bağlantı hatlarını da acilen modernize etmek için yatırım gerektiğine işaret ederek,"Şebeke altyapımızı güçlendirmek ve izin süreçlerini hızlandırmak için yeni bir Şebeke Paketi önereceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da konut sorunu

Von der Leyen, Avrupa'da konut konusunda da sorunlar olduğunu hatırlatarak, "Konut fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 20'den fazla arttı. İnşaat izinleri 5 yılda yüzde 20'den fazla düştü. Bu bir konut krizinden daha fazlası. Bu bir toplumsal kriz." dedi.

Konut sorununa karşı ilk Avrupa Uygun Fiyatlı Konut Planı'nı sunacaklarını bildiren von der Leyen, evleri daha uygun fiyatlı, sürdürülebilir ve kaliteli hale getirmek istediklerini vurguladı.

Von der Leyen, milyonlarca Avrupalının uygun fiyatlı Avrupa üretimi otomobil satın almak istediğini, bu yüzden küçük ve uygun fiyatlı araçlara yatırım yapılmasının önemli olduğunu anlattı.

Yeni bir "Küçük ve Uygun Fiyatlı Otomobil" girişimi üzerinde endüstriyle birlikte çalışmayı teklif eden von der Leyen, Avrupa'nın otomobil sektörüne sahip çıkmasının önemine değindi.

ABD ile ticari ilişkiler

Von der Leyen, ABD ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasına ilişkin, "En önemli ticari ilişkimiz ABD ile olanı. Her yıl ABD'ye 500 milyar avronun üzerinde mal ihraç ediyoruz. Milyonlarca istihdam buna bağlı." ifadelerini kullandı.

Avrupa şirketlerinin ABD pazarına erişimini korumak için anlaşma yaptıklarını anlatan von der Leyen "Avrupa'nın en iyi anlaşmayı yapmasını sağladık. Şirketlerimizi göreceli bir avantaja kavuşturduk. Çünkü bazı doğrudan rakiplerimiz çok daha yüksek ABD tarifeleriyle karşı karşıya. Evet, bazılarının taban tarife oranları daha düşük olabilir. Ancak bizim sağladığımız istisnalar ve ek hakları hesaba kattığınızda en iyi anlaşmaya biz sahibiz. Buna hiç şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "ABD ile yapılan ticaret anlaşması küresel güvensizliğin yoğun olduğu bir dönemde ilişkilerimize istikrar sağlıyor." diye konuştu.

Bu yaz, Avrupa'da ormanların ve köylerin alevler içinde kaldığını anımsatan von der Leyen, 1 milyon hektardan fazla alanın yandığını, hasarın çok büyük olduğunu belirtti.

Avrupa yangın söndürme merkezi kurulması önerisi

Von der Leyen, iklim değişikliğinin her yazı daha sıcak, daha sert ve daha tehlikeli hale getirdiğine işaret ederek, bu duruma müdahale edecek daha iyi araçlar edinilmesi gerektiğini, bu kapsamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli, bölgesel komşulara da destek verebilecek yeni bir Avrupa yangın söndürme merkezi kurmayı önerdiklerini vurguladı.