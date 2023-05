Türkiye'nin en eski ve düzenli olarak yapılan su altı fotoğraf ile video görüntüleme yarışması 22. Uluslararası Kemer Su Altı Günleri 18-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Akdeniz'in Antalya kıyılarındaki su altı doğal ve arkeolojik değerlerin dünyaya tanıtılması amacıyla Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) önderliğinde, Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği ile birlikte organize edilen ve Türkiye Sualtı Federasyonu ile Kemer Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek olan 22. Uluslararası Kemer Su altı Günleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenecek olan "Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Konferansı" da yapılacak.

Konferansta, Karadağ'dan Dr. Darko Kovacevic, Polonya'dan Prof Dr. Mateusz Bogucki ve Portekiz'den Dr. Alexandre Monteiro konuşmacı olarak katılacak.

19 Mayıs tarihinde Tekirova Mahallesi açıklarında bulunan Üç Adalar mevkisinde yarışmacılar saat 08: 00 ile 16: 00 saatleri arasında dalış yaparak sualtında fotoğraf ve video çekimi yapacak. 20 Mayıs günü ise Kemer Akra Kemer Otel'de CMAS Sualtı Kültür Mirası Toplantısı ve ardından Su altı fotoğraf ve video yarışmaları jüri toplantısı yapılacak. 21 Mayıs günü de Göynük Mahallesi'nde bulunan Mirada Del Mar Hotel'de Su Altı Dünyam isimli öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi ve ekinliğin kapanışı yapılacak.

KETAV Başkanı Yorulmaz, yaptığı açıklamada, 22'inci Uluslararası Kemer Su altı Günleri'nin özellikle yaz sezonlarında yoğunluk yaşayan yerlerde hem sezonu uzatmak hem de gelen yerli yabancı misafirlere farklı etkinlikler sunmak açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kemer'in Türkiye'nin en iyi dalış merkezleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yorulmaz, "Her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi dalış için Kemer'de bulunan 19 dalış noktasından mavi derinlikleri keşfediyor. Kemer olarak alternatif turizm etkinliklerine çok önem veriyoruz. Buna göre ilçemizde Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, Sky To Sea, Run To Sky, Akra Gran Fondo, Aquamaster Yüzme Yarışları, Phaselis Festivali gibi birçok etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Uluslararası Kemer Sualtı Günleri. 22 yıldır KETAV önderliğinde düzenlenen etkinliğimiz bizler için olduğu kadar mavi derinlikleri keşfetmek isteyenler için de çok önemli. Kemer'de deniz, kum, güneş çok önemli ama denizin altında da bambaşka bir dünya var. Bunu da tüm dünyaya anlatmak ve tanıtmak zorundayız. Bu da alternatif itibarıyla yeni ve farklı turistleri çekmek için çok ciddi bir enstrüman" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ise "Bu yıl 22'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Kemer Su Altı Günleri, dünya genelinde su altı ile ilgili düzenlenen çok ender etkinliklerden biri. Hatta 3 ya da 4 tanesinden biri durumunda. Bizler yıllardır 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde mavi vatanın güzelliklerini ve kültürel değerlerini hem ülkemizde hem de uluslararası arenada tanıtabilmek için çaba veriyoruz. Son yıllarda bu çabalar bizi önemli yerlere getirdi. Artık hem UNESCO'da, hem ICOMOS'da hem de Dünya Su Altı Federasyonu olan CMAS'da kendi alanımızda çok etkin bir konuma geldik. Dünyayı ilgilendiren önemli projeler yapıyoruz. Su altı arkeolojisi alanında geldiğimiz nokta ve kazandığımız alt yapı da tüm dünya tarafından yakın takip ve takdir ediliyor. Bunlarda bu etkinliği 22 yıldır kesintisiz bir biçimde yapılıyor olmasının büyük rolü var" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yaptığı açıklamasında, "Kemerimiz Türkiye'de en iyi dalış noktalarının olduğu konumda yer alıyor. Belediyemiz destekleriyle KETAV tarafından yapılan 22. Uluslararası Kemer Su Altı Günleri'nde mavi suların altı yeniden keşfedilecek. Birçok spor organizasyonun merkezi haline gelen Kemer'in su altının güzelliklerini de en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Organizasyonun yapılmasında en büyük pay sahibi KETAV ve KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Yarışmaya katılacak olan dalış tutkunlarına da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA