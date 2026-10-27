2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Bütçe Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelerde söz alan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Tarım Kanunu'na göre bütçenin yüzde 1'inin tarımsal desteklere ayrılması gerektiğini ifade ederek, "Bakıyoruz paylara 0,21'de takılmış, kalmış. Biz, neden çiftçi ağlarken, Türkiye'de bu kadar yüksek bir gıda enflasyonu varken tarıma bu payı ayırmıyoruz? Neden tarıma verdiğimiz destek yıllardan beri hep aynı?" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, bölgedeki savaşların, küresel krizlerin ve belirsizliklerin, dezenflasyon politikalarının, yüksek faiz oranlarının ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, artan enerji maliyetlerinin ve finansmana erişim zorluklarının en başta gelen sorunlardan olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin sözlerini anımsatan Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı rahatsız etmektedir. Başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeleri yapmalıyız. Emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Ayrıca, Bağ-Kur prim gün sayısını 7 bin 200'e düşürecek, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verecek, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemelerin de yapılacağına inanıyoruz. Her vatandaşımızın insan olmaktan kaynaklanan asgari ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir parasal seviyeye kavuşması toplumsal huzursuzluğu ve memnuniyetsizliği zayıflatacaktır."

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "iktidarın, refah ve büyüme sağlayan, işsizliği gideren bir bütçe hazırlayamadığını" iddia etti.

2027 yılı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunan Karabat, "Biz bu bütçede, tercihlerin yanlış olduğunu, bütçenin faize çalıştığını, her yıl hedeflerin saptığını, vergi yükünün ücretli çalışana ve tüketiciye bindirildiğini, serveti vergileme konusunda neredeyse hiçbir tedbirin alınmadığını ve Meclisin bütçe hakkının da her geçen gün daraldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Sağlık alanında tüm dünyanın gıptayla izlediği bir devrim gerçekleştirildi"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu," Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlanan 2027 yılı bütçesinin dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi olduğunu vurguladı.

Bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığının altını çizen Aksu, "2002 yılında bütçeden yüzde 9,4 pay alan eğitime bugün bütçemizin yüzde 13,7'sini ayırıyoruz. Sağlık alanında yazdığımız başarı hikayesiyle tüm dünyanın gıptayla izlediği bir devrim gerçekleştirildi. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla 2027 yılında bütçemizden sağlık hizmetleri için ayrılan kamu kaynağı Sosyal Güvenlik Kurumu harcamalarını da eklediğimizde 4 trilyon 532 milyar lirayı bulmaktadır." dedi.

Aksu, enflasyonla mücadelenin kritik önceliklerinden olduğunu ve bu konuda tavizsiz bir duruş sergilendiğini vurguladı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2027 yılı bütçesinde eğitime ayrılan payın, geçen yıla göre yüzde 26 oranında arttığını belirterek, "Savunma açısından baktığımızda yüzde 60 artırma var geçen yıl ile bugün arasında. Diyeceksiniz ki, 'Bölgenin her tarafı ateş çemberi, savaşlar falan.' Ama Türkiye'nin böyle bir dönemde kazanmasının tek yolu, savaşlara dahil olması değil, tam tersine, barışın ve bölgesel istikrarın, demokrasinin ilerlemesi doğrultusunda politikalar geliştirmektir." görüşünü paylaştı.

Oluç'un bu sözleri üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Caydırıcılık için yapıyoruz." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kamu-özel işbirliği projeleri için 2027 yılı bütçesinden 1 trilyon 26 milyar liralık garanti ödeme yapılacağını belirterek, garanti ödemelere rahatça kaynak aktarımı yapıldığını ancak asgari ücret ve en düşük emekli aylığının artırılmadığını, çiftçiye hak ettiği desteğin verilmediğini savundu.

"Bu açık dikiş tutmaz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, 2027 yılı bütçesinin "dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi" olmasının en büyük arzuları olduğunu, ancak bütçe kalemlerine bakıldığında bu ışığı göremediklerini dile getirdi.

Ayyüce Türkeş Taş, "Bütçeler siyasi iktidarların niyetlerini değil tercihlerini ortaya koymaktadır. Bir hükümetin neyi önemsediğini anlamak istiyorsak ne söylediğine değil milletin parasını nereye harcadığına bakmamız yeterlidir. Biz de baktık ve gördük ki bu bütçede maalesef, pandoranın kutusu açıldı ve bu açık dikiş tutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, işsizliğin boyutlarının her geçen gün artmasına rağmen 2027 yılı bütçesinde işsizlik sorununun görmezden gelindiğini öne sürdü.

Komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA