1915 Çanakkale Köprüsü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü oldu

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni yapıldı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya'yı geride bırakarak, bu alanda ilk sıraya yerleşti." ifadelerini kullandı.

İKİ KITA ARASI 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

İSTİHDAMA 118 BİN KİŞİLİK KATKI

İnşaatı 18 Mart 2017'de başlayan köprü için yapılan hesaplamalar göre; bu proje, ekonomiye üretimde 5.3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2.4 milyar euro ilave katkısı sağlayacak.

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ OLDU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıdığını ifade ederek, "Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşının en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir." diye konuştu.

İşte köprünün açılış töreninden ilk görüntüler;