1 Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? 1 Euro kaç TL?

Dolar, Altın ve Euro fiyatları her gün değişebiliyor. Güncellenen fiyatlara en hızlı şekilde sitemizden ulaşabilirsiniz. 26 Ekim Salı 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 26 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? 1 Dolar ne kadar oldu? 26 Ekim Dolar, Altın ve Borsa'da son durum! 1 gram altın kaç TL oldu? Yükseldi mi düştü mü? İşte detaylar...

BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

26 Ekim bugün 1 Dolar 9,5678 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 9,5734 iken, 1 Dolar satış fiyatı 9,5771 TL'dir.

BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

26 Ekim bugün 1 Euro 11,1046 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 11,1035 iken, 1 Euro satış fiyatı 11,1167 TL'dir.

BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 555,2 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 555,2 TL iken satış fiyatı ise 555,4 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 9,5678 TL

9,5678 TL 1 Euro ne kadar : 11,1046 TL

11,1046 TL 1 Gram Altın ne kadar : 555,2 TL

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