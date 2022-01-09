İZNİK, BURSA (İHA) - Ekinlere zarar veren 33 domuz bir günde vuruldu

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde avcılar bir günde tam 33 domuzu vurdu. Domuzların çiftçilerin ekinlerine zarar verdiği için vurulduğu iddia edildi.

İznik Boyalıca, Orhangazi, Yalova, Karamürsel'den gelen 100 kişilik avcı ekibi, Boyalıca Tepesi adlı mevkide yaban domuzu avına çıktı. 1 günde 33 domuzu vuran avcılar, yaban domuzlarının çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar verdiklerini de iddia etti.