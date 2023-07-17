Orman Okulu Projesi kapsamında öğretmenlere arazi eğitimi verildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından başlatılan Orman Okulu Projesi'ne katılan öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi. Proje kapsamında bugüne kadar 320 katılımcıya sertifika verildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmenlere, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri eğitimi verildi.

Orman okulu eğitiminde araziyi tanıma ve hayatta kalma teknikleri kursu projesi 16. kez yürütüldü.

Kamptaki eğitimler konusunda bilgi veren Proje Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Koca, projeye, bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde 500'den fazla başvuru yapıldığını ifade ederek, "Projenin Bilecik etkinlik dönemine 20 katılımcı seçildi. Proje, disiplinler arası ve birbiri ile bağlantılı doğa şartlarında araziyi tanıma ve doğada yaşam sanatı etkinlikleri çerçevesinde teorik-uygulamalı tarzda yürütülecek." diye konuştu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen projede bugüne kadar 320 katılımcıya sertifika verildi.