Küçükçekmece Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Küçükçekmece Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Danışmanlık hizmeti, ilçedeki 5 noktada, 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler alanında uzman eğitmenlerle yüz yüze görüşerek en doğru tercihi yapabilecekler.

Küçükçekmece Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen danışmanlık hizmeti, ilçedeki 5 noktada, 19 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Küçükmece Belediyesi'nin hizmetiyle, öğrenciler alanında uzman eğitmenlerle yüz yüze görüşerek en doğru tercihi yapabilecek.

Tercih sürecinde tüm öğrencilere başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi:

"Küçükçekmeceli öğrencilerin yetenek, ilgi ve puanları göz önünde bulundurularak, en iyi şekilde tercih yapmaları ve geleceklerine yönelik en doğru adımı atmaları konusunda destek vermeyi amaçladık. Bu anlamda yaşamlarının bu önemli yol ayrımlarından biri olan tercih döneminde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. LGS sürecindeki tüm öğrenciler ve ebeveynleri, Bilgi Evleri'mizdeki tercih noktalarından ve alanında uzman eğitmenlerden danışmanlık hizmeti alabilirler."

Küçükçekmeceli öğrenciler; Cennet, Halkalı, Sefaköy, Mehmet Akif ve Kanarya Bilgievleri'nde 19 Temmuz'a dek hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında alanında uzman danışmanlarla bir araya gelerek tercihlerini yapabilecek.

Merkezlerde, tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılabileceği, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri hakkında bilgi verilecek.