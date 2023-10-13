Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli törenle atıldı. Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından yaptırılacak olan laboratuvar binası için temel atma töreni düzenlendi. Konuşmaların ardından temel atıldı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli törenle atıldı.

Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından Ziraat Fakültesi için yaptırılacak laboratuvar binasının temel atma törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin en ihtiyaç duydukları anda elini taşın altına koyan hayırseverlerin şehri olduğunu ifade etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu'na teşekkür ederek, çok büyük bir övgüyü hak ettiğini söyledi.

ERÜ hakkında bilgi veren Altun, özellikle sağlık ve mühendislik alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ise fakülteleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hayırsever Çıkrıkçıoğlu da laboratuvar binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından laboratuvar binasının temeli atıldı.